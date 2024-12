18 Kleider, 18 Jahre Liebe: Die rührende Tradition eines Vaters für seine Tochter

"Es macht irgendwie Spaß, weil ich nicht weiß, was ich am nächsten Tag anziehen werde", so die 18-Jährige.

Letztes Jahr schenkte Mark Ava ein grünes Kleid mit Blumen. © Screensahot/TikTok/@avalivsmusic

Vor einem Jahr, als sie ihr 17. Kleid bekam, beschlossen beide, ein Video auf TikTok zu posten. Es erreichte mehr als 2,8 Millionen Aufrufe.

Sie fügte hinzu: "Es ist lustig, weil die Leute Kommentare hinterlassen haben und gefragt haben, ob es jemals ein Kleid gab, das ich gehasst habe. (...) Ich hatte definitiv Kleider, bei denen ich dachte: 'Das ist so der Stil meines Vaters, und es ist nicht unbedingt mein Stil, aber ich liebe es, weil es so mein Vater ist.'"

Nachdem das Video viral gegangen war, sagte Mark, auch er habe sich etwas Zeit genommen, um die Kommentare durchzulesen. Viele davon brachen ihm das Herz.

"Einige von ihnen sagen so etwas wie: 'Mein Vater würde das nie tun' oder 'Mein Vater ruft mich nicht einmal an Weihnachten an' (...) Wenn man einen Vater hat, der das nicht ist, tut das weh und es ist nicht fair. Die Leute verdienen jemanden, den sie lieben können", so Mark.

Jedes Jahr schenkte er Ava zusammen mit dem Kleid auch immer ein Accessoire. In der Vergangenheit waren das ein Mantel, ein Anglerhut oder Schuhe. Dieses Jahr überraschte er sie zusätzlich zum Kleid mit einem Paar silberner Coach-Schuhe.

Alle Kleider, die Mark seiner Tochter jemals gegeben hatte, bewahrte die Familie auf. Ihr erstes, das rote, wurde erst vor kurzem eingerahmt. Er sagte, dass es vielleicht seine einzige Tradition sei und dass er sie einfach liebe.