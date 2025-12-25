Viele sitzen bis Montag fest: Weihnachten für Trucker

Freiburg/Herbolzheim - Viele Lastwagenfahrer sind auch in diesem Jahr über Weihnachten auf Parkplätzen gestrandet und haben zum Fest nicht bei ihren Familien sein können.

Ehrenamtliche Helfer teilten Geschenktüten für Trucker aus. © Silas Stein/dpa

Ein bisschen Weihnachtsfreude gab es aber trotzdem: So verteilten etwa ehrenamtliche Helfer des Verbands des Verkehrsgewerbes und der Kraftfahrerkreis Geschenke an Trucker auf mehreren Parkplätzen entlang der A5 in Baden-Württemberg.

Auch andernorts in Deutschland waren ähnliche Aktionen geplant.

Der Kraftfahrerkreis und der Verband hatten am ersten Weihnachtstag 250 in festliche, rote Tüten verpackte Geschenke mit im Gepäck. So ging es von Rastplatz zu Rastplatz.