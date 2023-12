Vom Arbeitsamt ins eigene Wohnzimmer: So kommt der Weihnachtsmann nach Hause

Magdeburg - An Heiligabend hat er seinen großen Auftritt: Dann kommt der Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenke zu den Kindern nach Hause - wenn Mama und Papa ihn bei der Arbeitsagentur gebucht haben.

Enrico Peters (46) arbeitet in Magdeburg als Weihnachtsmann. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wenn Enrico Peters in seiner Arbeitskleidung durch Magdeburg läuft, zieht er alle Blicke auf sich. Menschen winken, Autos hupen, Kinder reißen ungläubig die Augen auf. Denn mit dem buschigen weißen Bart, in roter Mütze, rotem Anzug und mit dem Geschenkesack auf dem Rücken schlüpft Peters jedes Jahr in eine altbekannte Rolle.

Schon seit seinem 18. Lebensjahr tritt er als Weihnachtsmann bei Familien und Firmenfeiern auf, sagt Peters im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Buchen kann man ihn über die Weihnachtsmannvermittlung der Arbeitsagentur in Magdeburg.

Das Angebot der Agentur bestehe seit etwa 30 Jahren, erklärte ein Sprecher. Die größte Nachfrage nach Santa Claus herrsche dabei - wie soll es auch anders sein? - am 24. Dezember.

In diesem Jahr sind für die Arbeitsagentur an diesem Tag nach eigenen Angaben insgesamt fünf Weihnachtsmänner im Einsatz, mit denen sie seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeite. 50 Einsätze seien geplant - also etwa zehn Familienbesuche pro Weihnachtsmann.

"Wenn Familien dicht nebeneinander wohnen, können es auch etwas mehr sein", sagt der Sprecher. Jeder Einsatz dauert demnach zwischen 20 und 30 Minuten.