Weihnachten ist gefährlich für Hunde: Das müssen alle Halter wissen

Weilburg/Wiesbaden - In der Weihnachtszeit häufen sich laut Angaben von Tierärzten die Fütterungsfehler bei Hunden .

Nach einer Vergiftung durch Schokolade oder Rosinen sollte ein Hund unbedingt zu einem Tierarzt gebracht werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

"Schokolade und Rosinen sind die Klassiker", sagte die Tierärztin Melina Gantzer aus Weilburg.

Beides wirke toxisch: Die Tiere erbrechen, mögliche weitere Symptome sind Durchfall, Herz-Kreislaufprobleme, Atembeschwerden und Krämpfe.

Manche Vergiftungen verlaufen sehr schnell, andere können erst nach einigen Tagen auftreten. Auf jeden Fall sollte das Tier sofort zum Veterinär gebracht werden.

Der für Hunde giftige Inhaltsstoff der Schokolade heißt Theobromin.

Er ist laut Angaben des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) in Wiesbaden in Kakaopulver und dunkler Schokolade am höchsten.