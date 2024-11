Weihnachten ist Hochzeit für Spendensammler: Was Ihr jetzt beachten müsst

In den ersten neun Monaten des Jahres spendeten die Deutschen nach den Zahlen des Deutschen Spendenrats insgesamt 3,2 Milliarden Euro. Bis zum Jahresende könnte dieser Betrag noch auf gut fünf Milliarden Euro steigen.

Man sollte genau prüfen, welchen Organisationen man wirklich trauen kann. Schließlich soll das Geld an richtiger Stelle ankommen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Niemand sollte sich dem DZI und dem Deutschen Spendenrat zufolge beim Spenden unter Druck setzen lassen - weder durch aufdringliche Werber auf der Straße noch durch zu emotionale Spendenbriefe.



Dem Spendenaufruf sollte genau zu entnehmen sein, wie und für wen die gesammelten Spenden eingesetzt werden. Auch von prominenten Namen sollten sich Spendenwillige nicht blenden lassen.

Gerade bei großen Katastrophen treten auch sogenannte Trittbrettfahrer auf - beispielsweise Organisationen, bei denen ein Großteil der Spenden in der Verwaltung versickert oder sogar in privaten Taschen landet.

Infrage kommende Organisationen sollten deshalb zunächst auf Seriosität überprüft werden, etwa durch Anfrage bei der DZI-Spenderberatung.



Besonders Spendenaufrufe im Internet verleiten oft zu einer vorschnellen Überweisung - entsprechende Ketten-E-Mails haben in aller Regel einen unseriösen Hintergrund. Spendenaufrufen in sozialen Netzwerken wie Facebook sollte in jedem Fall misstraut werden, wenn unbekannte Menschen oder Organisationen als Begünstigte genannt werden.