Schnäppchen im Nicht-EU-Land bestellt? Diese Dinge solltet Ihr beachten, damit es kein böses Erwachen gibt

Bei Sendungen aus dem Nicht-EU-Ausland können Zölle und Steuern anfallen. Außerdem müssen für die Zollabwicklung alle notwendigen Daten und Unterlagen vorhanden sein. © Zoll

So können etwa bei Produkten wie Sneakern oder Smartphones, die man online bei einem Händler in einem Drittland bestellt hat, bei der Einfuhr Zölle und Einfuhrumsatzsteuer anfallen, betonte eine Sprecherin des Hauptzollamtes in Darmstadt am heutigen Donnerstag.

Außerdem fällt demnach bei bestimmten Waren wie etwa Tabak, Alkohol oder Kaffee zusätzlich Verbrauchsteuer an. Letztlich könne auch vorkommen, dass Post- oder Kuriersendungen wegen möglicher Verbote oder Beschränkungen erst gar nicht abgefertigt werden dürfen.

Damit auf die Freude auf das in einem Nicht-EU-Land geschossene Weihnachts-Schnäppchen nicht das böse Erwachen folgt, hält das Darmstädter Hauptzollamt nun einige Infos und Tipps bereit.