Weihnachts-Stress vermeiden: 7 Tipps für ein entspannteres Fest

Dresden - Nur noch zwei Wochen bis Weihnachten : Allein diese Tatsache lässt viele in totalen Stress verfallen.

Vorbereitungen treffen, Feiertage durchplanen, Geschenke besorgen und nebenbei den Alltag schmeißen: Kein Monat ist stressiger als der Weihnachtsdezember. © 123RF/photosvit

Wir haben sieben Tipps, mit denen Ihr die Weihnachtszeit entspannter erlebt:

1. Perfektionismus ablegen: Plätzchen backen, Weihnachtsmarkt besuchen, Geschenke dekorieren, den Weihnachtsbaum schlagen und das Festmenü planen: Ist Euch das wirklich alles wichtig? Fahrt die Ansprüche an Euch und das Fest zurück. Auch unperfekte Weihnachten können besinnlich sein!

2. Rituale überdenken: Bestimmte Rituale gehören für Euch an Weihnachten einfach dazu? Warum eigentlich? Ihr gestaltet Weihnachten, wie Ihr es mögt. Also rüttelt durchaus auch an Ritualen, wenn das den Druck rausnimmt.

3. Erwartungen abgleichen: Die Kinder erwarten, an Weihnachten gestriegelt unterm Baum zu sitzen und dabei Weihnachtslieder aus Omas Zeiten zu singen? Wohl kaum!

Fragt Eure Liebsten, was ihnen wirklich wichtig für Weihnachten ist. Dadurch kann man oft einige Programmpunkte streichen.