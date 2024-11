Weihnachtstrucker: Johanniter bringen Pakete aus Deutschland in Kriegsgebiete

München - Die Johanniter rufen wieder zum Päckchenpacken auf. Bei der Aktion bekommen Menschen in Not Hilfspakete zu Weihnachten .

Wer dem Aufruf folgen möchte, packt vom 16. November bis 13. Dezember Pakete entsprechend der vorgegebenen Liste und bringt diese an den Abgabestellen vorbei. Es besteht auch die Möglichkeit, über die Internetseite www.johanniter.de/weihnachtstrucker Pakete virtuell zu packen.

Mit den Paketen soll ein Zeichen für Verlässlichkeit und Solidarität gesetzt werden. "Wir wissen, dass die Pakete für die Empfängerinnen und Empfänger sehr viel bedeuten", sagt Ulrich Kraus, Projektleiter der Johanniter-Weihnachtstrucker in München .

"Neben Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine bleibt die Republik Moldau als weiteres Ziel des Johanniter-Weihnachtstruckers bestehen. Und auch in Deutschland werden wieder Pakete verteilt", erklären die Johanniter.

Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel sind in von Kriegen betroffenen Ländern sehr teuer oder schlicht Mangelware. Vielen Familien, älteren Menschen oder Alleinstehenden fehlt in den Zielregionen das Nötigste.

Kinder in Kriegsgebieten bekommen durch die Pakete eine kleine Aufmerksamkeit. © Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Aufgrund der gestiegenen Kosten in Deutschland hat sich die Packliste für 2024 etwas verändert. In Zusammenarbeit mit den Zielregionen wurde der Schwerpunkt auf die besonders dringend benötigten Lebensmittel und Hygieneartikel gelegt.

Das kommt ins Paket:

1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Stifte)

1 kg Zucker

3 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen

2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten

2 Packungen Kekse

4 Tafeln Schokolade

2 feste Seifen

2 Zahnbürsten

2 Tuben Zahnpasta



Auch Schulen oder Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Johanniter werden die Pakete dann in kleinen Konvois in die Zielregionen bringen. Alles Weitere zur Aktion und zur Spendenmöglichkeit findest Du unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.