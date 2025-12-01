23.000 Euro für 100 Tage Isolation: ESA sucht Probanden für bedeutende Raumfahrtstudie

Köln - Für eine Raumfahrtstudie werden sechs Probanden gesucht, die 100 Tage lang abgeschottet in einem Kölner Labor leben sollen.

Für eine Raumfahrtstudie sollen sechs Probanden für 100 Tage völlig isoliert in einem Kölner Labor leben. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Initiator ist die europäische Raumfahrtagentur ESA, durchgeführt wird die Analyse im Frühjahr 2026 vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Parallel sucht das DLR auch Teilnehmer für eine 60-tägige Bettruhe-Studie zur Schwerkraft-Simulation, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Teilnahme an der Isolationsstudie wird demnach mit 23.000 Euro vergütet. Bewerben können sich Menschen zwischen 25 und 55 Jahren. Vorausgesetzt werden neben körperlicher Fitness ein Hochschulabschluss und sehr gute Englischkenntnisse.

Bewerbungen sind bis zum 12. Dezember über die Webseite dlr-probandensuche.de möglich.

Während der 100 Tage sollen die sechs Teilnehmenden in einer simulierten Raumstation mit festen Tagesabläufen leben: Sie arbeiten gemeinsam an Aufgaben, treiben Sport und kümmern sich um die Station, wie es hieß.

Die Ergebnisse sollen dabei helfen, Astronauten auf Langzeitmissionen vorzubereiten.