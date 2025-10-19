Seltenes Naturspektakel: Kometen "Swan" und "Lemmon" am Nachthimmel

Gleich zwei Kometen fliegen in Sichtweite an der Erde vorbei. Wer sie erspähen will, braucht etwas Glück - oder sollte sich in der richtigen Region aufhalten.

Von Oliver Pietschmann, Walter Willems Bensheim - Es ist ein sehr seltenes Schauspiel: Mit "Swan" und "Lemmon" lassen sich in den kommenden Nächten gleich zwei Kometen am Firmament erspähen - sofern keine Wolken das Schauspiel stören.

Der Komet Lemmon "C/2025 A6" leuchtet zwischen Sternen am Nachthimmel über dem östlichen Brandenburg. © Patrick Pleul/dpa "Swan" erreichte am Wochenende seine größte Helligkeit und kann von Sternguckern und Hobby-Astronomen verfolgt werden. Von erfahrenen Beobachtern sei er abends im Südwesten mit einem Fernglas zu sehen, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz, der Deutschen Presse-Agentur. "Lemmon" sei besser sichtbar und entweder am frühen Abend oder morgens vor Sonnenaufgang zu sehen - zurzeit ebenfalls noch per Fernglas. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in Nord- und Ostdeutschland die besten Chancen auf das Schauspiel. Dies gelte für Schleswig-Holstein und die Region östlich der Elbe. Westlich davon dominierten dichte Wolkenfelder, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert. Weltall Aus Angst, dass China ihnen zuvorkommt: NASA plant Atomreaktor auf dem Mond In der folgenden Nacht - von Montag auf Dienstag - stehen die Chance auf einen freien Blick gen Himmel eher schlecht - ein Tiefausläufer überquert Deutschland. Am ehesten seien kurze Auflockerungen im Westen von Deutschland möglich, so Schappert. Zumindest der Mond dürfte kein Störfaktor sein. Der ist abnehmend, und kommende Woche ist Neumond.

"Swan" nähert sich auf gut 30 Millionen Kilometer

Unter einem Sternenhimmel liegt die Landschaft nahe des Kreuzbergs in Bayern. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa "Swan" - offizielle Bezeichnung "C/2025 R2" - werde sich unserem Heimplaneten auf gut 30 Millionen Kilometer nähern, sagte Richard Moissl von der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Pilz sagte: "Er wird im Oktober abends im Südwesten stehen und Anfang November im Süden." "Swan" wurde erst im September bemerkt. "Der Komet erschien plötzlich am Himmel, weil er circa aus der Richtung der Sonne kam", erklärte Experte Pilz. "Da sieht man diese Körper nicht, und wenn man sie sieht, sind sie oft schon recht hell." "Lemmon" - im Fachjargon "C/2025 A6" - ist ein regelmäßiger, aber seltener Besucher: "Der Komet war das letzte Mal hier vor circa 1320 Jahren und wird uns in 1410 Jahren wieder besuchen", sagte Pilz. Am Morgenhimmel sei der Komet gut beobachtbar. Weltall Forscher entdecken "Super-Erde": Könnte es auf diesem Planeten Leben geben? "Er steht zum Ende der Nacht sehr hoch und ist mit dem Fernglas zu sehen." Orientieren könne man sich bei der Suche derzeit an dem recht hellen Stern Cor Caroli.

Himmelskörper aus Eis, Staub und Gestein