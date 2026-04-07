"Artemis 2"-Mondmission mit Werbung? Plötzlich fliegt ein Glas Nutella durchs Raumschiff

Houston - Was ein kurioser Moment während der historischen "Artemis 2"-Mondmission!

Auf dem Weg zum Mond konnten die Astronauten offenbar nicht auf den beliebten Brotaufstrich verzichten. © Screenshot Livestream NASA

Millionen von Zuschauern waren dabei, als die vier Astronauten an Bord der Orion-Raumkapsel Geschichte schrieben und sich weiter von der Erde entfernten, als je ein Mensch zuvor.

Während der Live-Übertragung der NASA, etwa vier Minuten bevor die einst von der "Apollo 13" im Jahr 1970 erreichte Bestmarke von 400.171 Kilometern geknackt wurde, erlebten die Zuschauer die wohl außerirdischste Werbung aller Zeiten.

So flog ein Glas der beliebten Haselnusscreme "Nutella" durchs Bild, drehte sich in der Schwerelosigkeit mehrfach um die eigene Achse, sodass der Schriftzug klar zu erkennen war.

Offenbar wollten die Astronauten im Zuge ihres geschichtsträchtigen Mondflugs nicht auf den Brotaufstrich verzichten. Oder hat Nutella-Hersteller "Ferrero" etwa einen Werbe-Deal mit der NASA abgeschlossen?

Zuvor hatte Astronautin Christina Koch (47) im Zuge der Vorbereitungen für den Flug um die dunkle Seite des Mondes in jener Ecke der Raumkapsel gewühlt, aus welcher letztlich das Nutella-Glas hervorkam. Gut möglich, dass es sich zuvor aus dem Stauraum gelöst hatte.