Asteroid über Berlin gesichtet: Forscher macht atemberaubende Aufnahme

Berlin - Spektakuläres Schauspiel am Berliner Nachthimmel: In der Nacht zu Sonntag ist ein Asteroid über der Hauptstadt gesichtet worden, der im Umland "eingeschlagen" ist.

Der Wissenschaftler Michael Aye hat das aufsehenerregende Ereignis am Himmel über Berlin gefilmt. © Screenshot/X/ Michael Aye (@michaelaye@mastodon.online)

Wie die Nasa bei Twitter, vormals X, mitteilte, handelte es sich um einen kleinen Asteroiden, der bei seinem Eintritt in Erdatmosphäre als harmloser Feuerball verglühte.

In der Tat kursieren bei dem Kurznachrichtendienst Aufnahmen, die den Himmelskörper just in dem Moment zeigen, als er mit einem langen Feuerschweif in Richtung Erdoberfläche raste. Der Wissenschaftler Michael Aye hat die spektakuläre Szene in einem Video festgehalten.

"Dank meines wundervollen Kollegen bei 'Alllplanets' wusste ich, wo und wann ich nach einem Meteor Ausschau halten musste", schrieb er zu dem Clip. Einen Knall habe Aye beim Eintritt in die Atmosphäre nicht vernommen, da er von Nebengeräuschen überlagert worden sei.

Nach Berechnungen der amerikanischen Raumfahrtbehörde soll der Meteorit gegen 1.32 Uhr westlich von Berlin Nahe dem brandenburgischen Nennhausen niedergegangen sein.