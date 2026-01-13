"Gesundheitlicher Notfall" zwingt Astronauten zum Abbruch ihrer Mission

USA - Ganze vier Monate vorm geplanten Rückflug zur Erde muss die SpaceX-Mission Crew-11 die Internationale Raumstation (ISS) wieder verlassen. Grund dafür sollen "gesundheitliche Bedenken" sein.

Am 1. August des vergangenen Jahres startete die Rakete, die die vier Weltraumforscher Oleg Platonov (39, v.l.n.r.), Mike Fincke (58), Zena Cardman (38) und Kimiya Yui (55) ins All brachte. © GREGG NEWTON / AFP

Wie die National Aeronautics and Space Administration (kurz NASA) in einer Mitteilung bekannt gab, muss die SpaceX-Mission Crew-11 frühzeitig ihren Rückflug antreten.

Grund für den außerplanmäßigen Flug sei demnach ein "gesundheitlicher Notfall" bei einem der Besatzungsmitglieder. "Der Zustand des Besatzungsmitglieds ist stabil", stellt die Raumfahrtbehörde klar. Aufgrund von Datenschutzrichtlinien kann und wird die NASA keine weiteren Aussagen zum tatsächlichen Gesundheitszustand der betroffenen Person machen.

Geplant ist, dass die Raumkapsel, die die vier Wissenschaftler wieder sicher zurückbringen soll, am morgigen Mittwoch gegen 23 Uhr deutscher Zeit von der ISS abgekoppelt wird. Gegen 6.40 Uhr am nächsten Tag soll die Kapsel schließlich vor der Küste Kaliforniens im Wasser landen.

An Bord werden sich neben den beiden NASA-Astronauten Zena Cardman (38) und Mike Fincke (58) auch Kimiya Yui (55) - ein Astronaut der japanischen Weltraumforschungsagentur (JAXA) - und der russische Roskosmos-Kosmonaut Oleg Platonov (39) befinden.