"Gesundheitlicher Notfall" zwingt Astronauten zum Abbruch ihrer Mission

Ganze vier Monate vor dem Zeitplan muss die SpaceX Crew-11 die ISS verlassen und den Rückflug zur Erde aufgrund von "gesundheitlichen Bedenken" antreten.

Von Nick-Fabrice Vetter

USA - Ganze vier Monate vorm geplanten Rückflug zur Erde muss die SpaceX-Mission Crew-11 die Internationale Raumstation (ISS) wieder verlassen. Grund dafür sollen "gesundheitliche Bedenken" sein.

Am 1. August des vergangenen Jahres startete die Rakete, die die vier Weltraumforscher Oleg Platonov (39, v.l.n.r.), Mike Fincke (58), Zena Cardman (38) und Kimiya Yui (55) ins All brachte.  © GREGG NEWTON / AFP

Wie die National Aeronautics and Space Administration (kurz NASA) in einer Mitteilung bekannt gab, muss die SpaceX-Mission Crew-11 frühzeitig ihren Rückflug antreten.

Grund für den außerplanmäßigen Flug sei demnach ein "gesundheitlicher Notfall" bei einem der Besatzungsmitglieder. "Der Zustand des Besatzungsmitglieds ist stabil", stellt die Raumfahrtbehörde klar. Aufgrund von Datenschutzrichtlinien kann und wird die NASA keine weiteren Aussagen zum tatsächlichen Gesundheitszustand der betroffenen Person machen.

Geplant ist, dass die Raumkapsel, die die vier Wissenschaftler wieder sicher zurückbringen soll, am morgigen Mittwoch gegen 23 Uhr deutscher Zeit von der ISS abgekoppelt wird. Gegen 6.40 Uhr am nächsten Tag soll die Kapsel schließlich vor der Küste Kaliforniens im Wasser landen.

An Bord werden sich neben den beiden NASA-Astronauten Zena Cardman (38) und Mike Fincke (58) auch Kimiya Yui (55) - ein Astronaut der japanischen Weltraumforschungsagentur (JAXA) - und der russische Roskosmos-Kosmonaut Oleg Platonov (39) befinden.

Am morgigen Mittwoch wird die Raumkapsel der Crew-11 voraussichtlich von der ISS abgekoppelt und wenige Stunden später vor der Küste Kaliforniens im Wasser landen.  © -/Roscosmos State Space Corporation via AP/dpa

Wissenschaftler untersuchten Pflanzenwachstum im Weltall

Eigentlich war geplant, dass die vier Wissenschaftler der SpaceX-Mission Crew-11 bis Mai 2026 insgesamt neun Monate auf der ISS bleiben, nachdem sie am 1. August des vergangenen Jahres ins All geschossen worden waren. Dort forschten sie unter anderem im Bereich der Pflanzenzucht im Weltall.

Bereits am vergangenen Mittwoch sagte die NASA einen eigentlich geplanten Außeneinsatz an der Raumstation ab. Einen Tag später erfolgte dann die Meldung, die den frühzeitigen Missionsabbruch bestätigte.

Titelfoto: Fotomontage: GREGG NEWTON / AFP, -/Roscosmos State Space Corporation via AP/dpa

