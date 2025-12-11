Kontakt abgebrochen: Mysteriöser Vorfall beschäftigt NASA

Cape Canaveral - Nach über zehn Jahren im Orbit um den Mars hat die NASA plötzlich den Kontakt zur Raumsonde "MAVEN" verloren.

Seit September 2014 umkreiste die Raumsonde "MAVEN" den Mars. Plötzlich herrscht Funkstille. (Archivbild) © -/EPA/NASA /HUBBLE/dpa

Seit Ende 2014 umkreiste "MAVEN" den roten Planeten und sammelte Informationen über dessen Atmosphäre - genauer gesagt darüber, wie viel (möglicherweise lebensfreundliche) Atmosphäre vom Mars im Laufe der Zeit bereits in den Weltraum entwichen ist.

Bis zum 6. Dezember liefen alle Systeme der Sonde noch reibungslos, dann verschwand "MAVEN" hinter der Rückseite des Mars.

Als sie auf der Umlaufbahn wieder hervorkam, brach der Kontakt zur Erde ab, wie die NASA mitteilte: "Die Telemetrie von MAVEN hatte gezeigt, dass alle Subsysteme normal funktionierten, bevor sie hinter dem Roten Planeten kreiste".

Die Ursache für die Störung ist derweil noch unklar. Die Anomalie wird derzeit von Experten untersucht.