Jeff Bezos macht's möglich: Deutsche wird erster Mensch mit Querschnittslähmung im All

München - Die 33-jährige Deutsche Michaela Benthaus startet bald als erster Mensch mit Querschnittslähmung ins All – und will damit auch ein Signal für mehr Inklusion setzen.

Michaela Benthaus (33) wird vermutlich erster Mensch mit Querschnittslähmung im Weltall. © Felix Hörhager/dpa

"Ich wäre froh, wenn ich nicht die Erste sein müsste. Sondern ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft schon weiter wären und das normaler wäre", sagt Benthaus im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle zum einen Türen für spätere Missionen öffnen.



"Aber ich glaube auch, dass es immer diese großen Ereignisse braucht, um den Fokus auf das Thema Behinderung auf der Erde zu lenken und da hoffentlich auch ein bisschen was bewegen zu können."

Die gebürtige Kielerin, die lange in München gelebt hat, ist seit einem Unfall 2018 beim Mountainbiken von der Brust abwärts gelähmt.

Vom Weltraum fasziniert ist sie schon, seit sie als Kind "Star Wars" gesehen hat. Inzwischen ist sie Ingenieurin bei der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa.

Der nun anstehende Flug hat allerdings nichts mit der Esa zu tun. Benthaus fliegt mit der Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61).

Dessen Unternehmen Blue Origin bietet etwa zehnminütige Reisen auf eine Höhe von rund 100 Kilometern an – inklusive kurzer Schwerelosigkeit.