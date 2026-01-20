Magisches Lichtspektakel: Polarlichter leuchten über Sachsen
Sachsen - Am Montagabend bot sich über Sachsen ein seltenes und beeindruckendes Naturschauspiel. In dunkler Umgebung waren Polarlichter deutlich am Himmel zu erkennen und tauchten die Nacht in schimmernde Pink-, Violett- und Smaragdgrüntöne.
Das außergewöhnliche Farbenspiel lockte selbst in den späten Abendstunden zahlreiche Menschen aus ihren Häusern, um das sonst eher aus skandinavischen Ländern bekannte Himmelsspektakel auch hierzulande mit eigenen Augen zu erleben.
Über Sachsen präsentierte sich der Himmel dabei klar und sternenreich - ideale Bedingungen für die Beobachtung der Polarlichter.
Verantwortlich für die farbenprächtigen Erscheinungen war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm.
Nach Angaben der US-Atmosphärenbehörde NOAA erreichte er die zweithöchste Stufe G4.
Richtige Belichtung verwandelt blasse Schimmer in kräftige Farben
Während das menschliche Auge die Polarlichter oft nur als blassen oder gräulichen Schimmer wahrnimmt, erscheinen sie auf Fotografien in leuchtenden, ausdrucksstarken Farben.
Je nach Intensität der Erscheinung war dabei eine sorgfältig gewählte Belichtungszeit nötig, um die Farben realistisch einzufangen.
Besonders auf Handyaufnahmen wirkten die Polarlichter daher häufig deutlich kräftiger und farbintensiver als bei der direkten Beobachtung.
Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier