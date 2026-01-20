 9.175

Magisches Lichtspektakel: Polarlichter leuchten über Sachsen

Am Montagabend bot sich über Sachsen ein seltenes Naturschauspiel: Polarlichter tauchten die Nacht in Pink-, Violett- und Smaragdgrüntöne.

Von Isabel Klemt

Sachsen - Am Montagabend bot sich über Sachsen ein seltenes und beeindruckendes Naturschauspiel. In dunkler Umgebung waren Polarlichter deutlich am Himmel zu erkennen und tauchten die Nacht in schimmernde Pink-, Violett- und Smaragdgrüntöne.

Über dem Landkreis Mittelsachsen entfaltete sich das Himmelsspektakel eindrucksvoll.
Über dem Landkreis Mittelsachsen entfaltete sich das Himmelsspektakel eindrucksvoll.  © EHL Media/Tim Meyer

Das außergewöhnliche Farbenspiel lockte selbst in den späten Abendstunden zahlreiche Menschen aus ihren Häusern, um das sonst eher aus skandinavischen Ländern bekannte Himmelsspektakel auch hierzulande mit eigenen Augen zu erleben.

Über Sachsen präsentierte sich der Himmel dabei klar und sternenreich - ideale Bedingungen für die Beobachtung der Polarlichter.

Verantwortlich für die farbenprächtigen Erscheinungen war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm.

Während der letzten Sekunden: Weltraum-Trip mit deutschen Passagieren abgebrochen
Weltall Während der letzten Sekunden: Weltraum-Trip mit deutschen Passagieren abgebrochen

Nach Angaben der US-Atmosphärenbehörde NOAA erreichte er die zweithöchste Stufe G4.

Auch im Erzgebirge war das Lichtspektakel am Himmel zu sehen.
Auch im Erzgebirge war das Lichtspektakel am Himmel zu sehen.  © Niko Mutschmann
Über der Oberlausitz zeigten sich die pinken und grünen Farbspiele am Himmel besonders deutlich.
Über der Oberlausitz zeigten sich die pinken und grünen Farbspiele am Himmel besonders deutlich.  © xcitepress/Thomas Baier
Der Himmel über Dresden-Bannewitz zeigte sich in einem leuchtenden Grün.
Der Himmel über Dresden-Bannewitz zeigte sich in einem leuchtenden Grün.  © privat
Auch über Pirna war die außergewöhnliche Farbenpracht zu sehen.
Auch über Pirna war die außergewöhnliche Farbenpracht zu sehen.  © privat
Und auch über Leipzig war das Spektakel sichtbar, fotografiert von der Brandenburger Brücke.
Und auch über Leipzig war das Spektakel sichtbar, fotografiert von der Brandenburger Brücke.

Richtige Belichtung verwandelt blasse Schimmer in kräftige Farben

Dank passender Belichtungszeit ließen sich selbst mit dem Handy knallbunte Aufnahmen fürs Fotoalbum machen.
Dank passender Belichtungszeit ließen sich selbst mit dem Handy knallbunte Aufnahmen fürs Fotoalbum machen.  © privat

Während das menschliche Auge die Polarlichter oft nur als blassen oder gräulichen Schimmer wahrnimmt, erscheinen sie auf Fotografien in leuchtenden, ausdrucksstarken Farben.

Je nach Intensität der Erscheinung war dabei eine sorgfältig gewählte Belichtungszeit nötig, um die Farben realistisch einzufangen.

Besonders auf Handyaufnahmen wirkten die Polarlichter daher häufig deutlich kräftiger und farbintensiver als bei der direkten Beobachtung.

Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier

Mehr zum Thema Weltall: