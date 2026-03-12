NASA-Satellit rast ungebremst Richtung Erde

Pazifik/Galapagosinsel - Am Mittwochmorgen trat der alte NASA‑Satellit Van Allen Probe A unkontrolliert über dem Pazifik westlich der Galapagos‑Inseln wieder in die Erdatmosphäre ein.

Die Van-Allen-Sonde A war gemeinsam mit ihrer Zwillingssonde Van-Allen-Sonde B im August 2012 ins All gestartet. © NASA

Wie Daily Mail berichtet, ist der ausgediente NASA-Satellit nach mehr als einem Jahrzehnt im All außer Kontrolle geraten und abgestürzt.

Die rund 590 Kilogramm schwere Van-Allen-Sonde A trat dabei am Mittwochmorgen um 6.37 Uhr EDT (12.37 Uhr deutscher Zeit) wieder in die Erdatmosphäre ein und ging im Ostpazifik nahe der Inselgruppen nieder.

Die NASA geht davon aus, dass der Großteil der Sonde beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht ist. Dennoch sei es möglich, dass einzelne Trümmerteile den Wiedereintritt überstanden und die Erdoberfläche erreicht haben.

Aufgrund der abgelegenen Lage sei es jedoch unwahrscheinlich, dass durch den Absturz Menschen verletzt wurden, so die amerikanische Raumfahrtbehörde.