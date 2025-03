Was ist denn das? Merkwürdige Himmelsspirale über ganz Deutschland gesichtet

Eine Himmelssichtung am Montagabend über Deutschland sorgt für Spekulationen.

Von Anne-Sophie Mielke

Berlin - Beim Blick an den Abendhimmel stockte vielen Anwohnern in Deutschland am Montag der Atem. Grund war eine riesige, leuchtende Spirale, die über das Firmament wirbelte. Was war da los?

Diese leuchtende Spirale konnte man am Montagabend über Deutschland sehen. © Bildmontage/Thomas Peise Fotograf Thomas Peise hielt direkt eine Kamera drauf, als er die blau leuchtende Erscheinung gegen 21.20 Uhr am Himmel über Berlin entdeckte. Auch auf der Plattform X sammelten sich rasch mehrere Beiträge, die ebenfalls die kuriose Sichtung vermeldeten. Ein Nutzer berichtete, dass die Erscheinung gegen 22 Uhr auch über dem Düsseldorfer Flughafen zu sehen war. "Es war ganze 10 Minuten auf einer Stelle, bewegte sich langsam südlich und war dann weg." Er beschrieb die Sichtung als "unerklärlich" und "faszinierend". Ein anderer sichtete das Spektakel über Hamburg. Weltall Monatelang im All gestrandet: Astronauten endlich auf der Erde Auch in anderen Ländern blieb Augenzeugen fast die Spucke weg, als sie am Montagabend gen Himmel schauten. Ein X-Nutzer aus den Niederlanden schrieb: "Hier um neun war es ganz deutlich und hell zu sehen über mein Dorf Bergharen im Nahe von Nimwegen." Weitere Meldungen gingen beispielsweise aus Italien, Frankreich und Kroatien ein. Doch worum handelte es sich hierbei nur?

Anwohner fotografieren mysteriöse Himmelsspirale

Sichtung sorgt für wilde Spekulationen

Auch andere Länder vermeldeten einen blau leuchtenden Wirbel am Abendhimmel. © Thomas Peise Während manche Augenzeugen sofort einen außerirdischen Ursprung witterten und von einem bevorstehenden "Weltraumangriff" sprachen, lieferte das französische Medium "XploraSpace" auf X eine logisch klingende Erklärung. Die blaue Spirale soll mit dem Flug einer SpaceX-Rakete zusammenhängen. Tatsächlich startete am Montag um 13.48 Uhr (Ortszeit) eine "Falcon 9"-Rakete vom Milliardär Elon Musk (53) von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida zu einer geheimen Mission ins Weltall. Nach deutscher Zeit tauchte dann rund drei Stunden nach Abheben der Rakete die Himmelsspirale am Äther auf. Diese Erscheinung ist übrigens nicht die Erste ihrer Art. 2023 tauchte eine derartige Spirale schon einmal über Alaska auf. Damals war das vermeintliche "Portal" schnell erklärt: Auch bei diesem Vorfall war laut Welt schon eine SpaceX-Trägerrakete der Grund für das Himmelsphänomen gewesen. Weltall Von Bayern aus in Richtung All: Isar Aerospace darf erste Testrakete starten Nach einer Umkreisung unseres Planeten warf die "Falcon 9" Treibstoff beim Landemanöver ab.

Mögliche Erklärung des Leuchtens