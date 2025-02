Seltenes Himmelsspektakel erwartet: Doch es lauert ein Hindernis

Bensheim - In den kommenden Tagen erwartet Himmelsbegeisterte ein seltenes Spektakel: Alle Planeten unseres Sonnensystems werden gleichzeitig am Nachthimmel zu sehen sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Himmelsbeobachter sollten in den kommenden Tagen ganz genau hinschauen: Denn dann sind Mars, Uranus, Venus, Saturn, Neptun und Merkur zeitgleich am Firmament zu sehen. (Symbolfoto) © Unsplash

Der beste Zeitpunkt, um dieses Phänomen zu beobachten, ist der kommende Dienstag, der 25. Februar, kurz nach Sonnenuntergang. Das erklärte Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Wer in den Himmel blickt, wird jedoch keine perfekt aufgereihte "Perlenkette" der Planeten sehen, sondern sie stattdessen in einem sogenannten Großkreis verteilt finden. "Die Planeten stehen weit über den Himmel verteilt", so Pilz.

Nach Sonnenuntergang stehen Merkur und Saturn eng beieinander knapp über dem Horizont. Etwas höher am Himmel befindet sich Neptun, der allerdings nur schwer auszumachen ist, und deutlich darüber strahlt die Venus. Im Süden leuchtet Jupiter, während Uranus eine Handbreit weiter westlich steht.

Der rötliche Mars ist im Südwesten zu finden. Wer jedoch Uranus und Neptun, die beiden äußersten Planeten unseres Sonnensystems, erspähen möchte, braucht Hilfsmittel. "Um Uranus und Neptun zu sehen, braucht man Fernglas oder Teleskop und möglichst eine Karte, um sie zwischen den vielen Sternen aufzufinden", betont Pilz.