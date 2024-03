SpaceX-Rakete erneut abgestürzt: Warum der Test trotzdem ein Erfolg war

Brownsville - Ein erneuter Raketen-Test des Raumfahrtunternehmens SpaceX startete am gestrigen Donnerstag in Chica Boca Village (Texas, USA ). Obwohl man den Kontakt zum System verlor, verlief der Test besser als alle anderen davor.

Starship startet erfolgreich von der Starbase in Boca Chica. © Eric Gay/AP/dpa

Der dritte Testflug des Großraketensystems Starship von SpaceX verlief laut Angaben der US-amerikanischen Firma erfolgreich. Im Gegensatz zu bisherigen Tests schaffte es die Rakete dieses Mal bis in den Weltraum, nachdem der Flugkörper am Donnerstag um 14.25 Uhr von der Starbase in Texas gestartet war. Zum ersten Mal gelang, das alle der verbauten Raptor-Triebwerke erfolgreich funktionierten.

Das Starship-System schaffte auch, wie schon beim zweiten Testflug, die erfolgreiche Trennung seiner beiden Raketenstufen. Diesmal explodierten die zwei Teile nicht.

Der Super-Heavy-Trägerrakete gelang das geplantes Manöver und dass sie wie gewollt auf ihrem Landepunkt im Golf von Mexiko aufsetzt. Auch die Triebwerke der zweiten Phase starteten erfolgreich und brachten die Rakete zu ihrer gewünschten Höhe, das gelang bei diesem Test zu allerersten Mal.