Sternschnuppen schauen im Südwesten: Hier lohnt sich der Blick nach oben!

An welchen Orten in Baden-Württemberg können Sternschnuppen besonders gut beobachtet werden?

Von Andreas Kempf Stuttgart - Die Tage um den 12. August haben Sterngucker fest im Kalender markiert. Orte, von denen aus die Sternschnuppen besonders gut zu sehen sind, gibt es in Baden-Württemberg quer durch das Land.

Alles in Kürze Sternschnuppen sind im Südwesten sichtbar

Sternguckerplatz auf der Schwäbischen Alb

Bodensee und Schwarzwald bieten gute Sicht

Sternwarte Stuttgart bietet Führungen an

Weitere Spots in Hochschwarzwald und Karlsruhe Mehr anzeigen

Auf der Schwäbischen Alb könnten Sternschnuppen-Fans fündig werden. (Archivbild) © Thomas Warnack/dpa

Kometenliegen auf der Alb

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen auf der Schwäbischen Alb ist bei Zainingen/Römerstein sogar ein "Sternguckerplatz" mit Beobachtungsliegen eingerichtet.

Sternenjagd am Bodensee

Am Bodensee bietet sich beispielsweise die Haldenbergkapelle in Ailingen oberhalb von Friedrichshafen an. In der Nähe befindet sich ein Aussichtspunkt mit Sitzgelegenheiten.

Vom Turm aus den Sternen nah

In Südbaden versammeln sich die Sterne-Fans auf den Höhen des Schwarzwaldes. So beispielsweise auf dem Feldberg in 1500 Metern Höhe. Am 16. August hat der Turm zu einer Sternschnuppennacht bis 22 Uhr geöffnet.

Sternegucken in der Landeshauptstadt

Die Sternwarte Stuttgart bietet mit Ausnahme von Dienstag und Sonntag täglich Führungen ab 22 Uhr zwischen Mai und August an den Teleskopen an. Die Abendführung dauert etwa 90 Minuten.

Weitere Spots im Hochschwarzwald

Das Schauinsland über Freiburg gilt als sehr beliebter Treffpunkt der Sterngucker, die mit Stühlen und Mahlzeiten anrücken. Allein ist man dort also eher nicht. Ruhiger ist es vermutlich auf dem Kandel, dem Hausberg von Waldkirch, nördlich von Freiburg zu.

Mitte August bestehen Chancen auf einen Sternschnuppenregen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Eine der modernsten ihrer Art in Europa

Die Sternwarte Zollern-Alb in Rosenfels-Brittheim ist eine der modernsten Volkssternwarten in Europa. Zum Perseiden-Ereignis ist eine Veranstaltung geplant.

Warten in und um Karlsruhe

In Karlsruhe betreibt die Astronomische Vereinigung eine Sternwarte auf dem Dach des Max-Planck-Gymnasiums im Stadtteil Rüppur. Hier werden regelmäßige Vorführungen angeboten.

Zu Fuß durch das Sonnensystem