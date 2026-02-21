Allergieforscher warnt: "Bis 2050 könnte jeder zweite Europäer betroffen sein"

Hamburg - Bald beginnt wieder die von vielen gefürchtete Pollensaison: In Deutschland startet sie je nach Region bereits im Februar mit Hasel- und Erlenpollen, bevor im Frühjahr Birken- und später Gräserpollen folgen. Für Millionen Allergiker bedeutet das erneut Wochen oder Monate voller Beschwerden.

Hamburger Allergieforscher Dr. Rüdiger Wahl. © privat

Und die Belastung könnte durch den Klimawandel künftig noch stärker werden, warnt der Hamburger Allergieforscher Dr. Rüdiger Wahl im Gespräch mit "Coway Europe".

"Wir beobachten tatsächlich drei Entwicklungen gleichzeitig", so Wahl. Der Frühling beginne heute oft bis zu zwei Wochen früher als noch vor einigen Jahrzehnten.

Dadurch starte auch der Pollenflug früher. Gleichzeitig verlängerten milde Herbsttemperaturen die Blütezeit vieler Pflanzen. Für Allergiker bedeute das eine "deutlich längere Belastungsphase".

Haselpollen flögen teilweise schon im Dezember, und auch Birkenpollenallergiker litten verstärkt, unter anderem wegen Kreuzreaktionen zwischen verwandten Allergenen.



Besonders problematisch sei die Situation Städten. Luftschadstoffe wie Ozon, Feinstaub und Dieselabgase könnten die Eigenschaften von Pollen verändern.

Untersuchungen hätten gezeigt, dass Birkenpollen unter erhöhter Ozonbelastung "besonders aggressiv" seien. Auch Dieselabgase könnten dazu beitragen, dass verstärkt allergene Bestandteile freigesetzt werden.