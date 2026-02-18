Neue Studie: So sehr steckt Rassismus in den Strukturen deutscher Behörden

Leipzig - Rassismus zeigt sich in deutschen Behörden einer Studie zufolge selten in offenen Anfeindungen. Vielmehr steckt sie in Routinen, Entscheidungsspielräumen und Organisationsstrukturen. Das belegt die vom Bundesinnenministerium geförderte Untersuchung "Institutionen und Rassismus" (InRa). Es handele sich um die bislang umfassendste empirische Untersuchung zu Rassismus in staatlichen Institutionen, teilte die federführende Universität Leipzig mit.

Diskriminierung in Ämtern bleibt oft unsichtbar – doch sie hat Folgen für Betroffene. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Über drei Jahre untersuchten Wissenschaftler an zehn Standorten Jobcenter, Ausländerbehörden, Polizei, Justiz, Gesundheits-, Jugend- und Ordnungsämter sowie die soziale Arbeit. Zudem wurden in einem Teilprojekt vier Bundesbehörden unter die Lupe genommen. Insgesamt besteht die Verbundstudie aus 23 Einzelprojekten.

Die Ergebnisse zeigten, dass rassistische Diskriminierung auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene nachweisbar sei – allerdings in unterschiedlicher Form und Intensität. Rassistische Diskriminierung zeige sich etwa in individuellen Einstellungen einzelner Mitarbeiter, in behördlichen Praktiken und Ermessensspielräumen oder im Umgang mit Beschwerden.

Eine Beschäftigtenbefragung in vier Bundesbehörden – Bundespolizei, Zoll, Bundesagentur für Arbeit und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – mit knapp 13.000 Teilnehmern ergab den Angaben nach, dass die Behörden kein einheitlich höheres Maß an ethnisch diskriminierenden Einstellungen aufweisen als die Bevölkerung.

Gleichzeitig berichteten 18 bis 26 Prozent der Beschäftigten von beruflicher Benachteiligung, Angehörige von Gruppen mit rassistischen Zuschreibungen deutlich häufiger. Sie nannten signifikant häufiger ihre ethnische Herkunft, Religion oder Hautfarbe als Grund.