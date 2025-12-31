Forscher entdecken extreme Sicherheitslücke in dieser Kinder-Smartwatch

Darmstadt - Deutsche Experten haben nach eigenen Angaben gravierende Sicherheitslücken bei einer beliebten Smartwatch für Kinder entdeckt. Das teilte die Technische Universität Darmstadt mit.

Vor allem in Deutschland steigt die Nutzung von Smartwatches bei Kindern und Jugendlichen - bereits 28 Prozent (Stand 2022) der unter 18-Jährigen besitzen eine solche Uhr. (Symbolfoto) © Fotomontage/123RF/xolodan/123RF/dolgachov

Demnach gelang es einem Studenten im Rahmen seiner Masterarbeit, die Sicherheitsvorkehrungen eines aktuellen Modells der "Xplora Smartwatch" zu umgehen. Das kann erheblichen Folgen haben.

Das Gerät gilt als Alternative für Smartphones. Es erlaubt Telefonate und Kurznachrichten mit einer eingeschränkten Zahl von eingespeicherten Kontakten, aber keine Browserfunktion oder Nutzung von Social-Media-Apps. Eltern können zudem den Standort der Uhr per GPS abrufen.

Das norwegische Unternehmen bestätigte, Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit erhalten und umgesetzt zu haben. Man arbeite mit den Wissenschaftlern zusammen, hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in einer Mitteilung.

Was das Ausmaß der Sicherheitslücke betrifft, wurde der Darstellung der Forscher jedoch deutlich widersprochen.

Laut der Forscher war es möglich, private Nachrichten zwischen Kindern und Eltern nicht nur mitzuverfolgen, sondern auch manipulierte Nachrichten im Namen der Kinder zu verschicken. "Besonders kritisch war, dass man mit dem Auslesen des Schlüssels aus einer einzigen Uhr den vollen Zugriff auf sämtliche Uhren des gleichen Typs erlangen konnte", sagte Doktorand Nils Rollshausen von der TU Darmstadt, der die Arbeit betreute, einer Mitteilung zufolge.

