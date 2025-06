Gold und chinesisches Porzellan: Forscher finden "reichstes Schiffswrack der Welt"

Mittlerweile ist das gesunkene Schiff die neue Heimat für viele Meeresbewohner. Doch es wird geplant, die San José aus ihrem tiefen Schlaf am Meeresgrund zu wecken und sie zu bergen. © ZINA DESMAZES, CAMILLE CASSOUDirección General Marítima (DIMAR) / AFPTV / COLOMBIAN NATIONAL NAVY / Eric Le GallAFP

Ihren Durchbruch veröffentlichten die fünf kolumbianischen Forscher in einem wissenschaftlichen Journal mit dem Titel "Antiquity", welches man über das Presseportal der britischen Universität Cambridge aufrufen kann.

Bereits im Jahr 2015 entdeckten sie vor der Küste der kolumbianischen Karibikhalbinsel Barú ein schwer beschädigtes Schiffswrack. Doch damals wussten sie nicht, dass sie an diesem Tag eine wortwörtliche Goldgrube gefunden hatten.

Im Laufe der Zeit stellten sie weitere Untersuchungen an. Doch neben der beachtlichen Tiefe von 600 Metern unter dem Meeresspiegel, in der das Wrack liegt, erschwerten auch noch Meeresströmungen die Arbeit der Wissenschaftler. So ist es immer wieder vorgekommen, dass Materialien und Proben von dem einen auf den anderen Tag vom Meeresboden verschluckt wurden.

Mithilfe von Unterwasserdronen ist es jetzt aber gelungen, hochauflösende Bilder von der ehemaligen Ladung des Schiffes zu machen. Diese umfasste Silbermünzen mit einer Prägung aus dem Jahr 1707 aus dem peruanischen Lima, aber auch chinesisches Porzellan und Kanonen, deren Inschrift das Jahr 1665 zeigen.

Gerade die Münzen führen die Forscher zu dem Schluss, dass sich ihre Vermutung aus dem Jahr 2015 bewahrheitet: Das Wrack vor ihnen gehört zu einer Galeone der spanischen Marine, der San José!