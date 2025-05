Im Schatten der Tiefsee: Forscher entdecken mysteriöses Weltkriegs-U-Boot

San Diego (USA) - Gesunken am 17. Dezember 1917, seitdem schlummert das Wrack des US-amerikanischen U-Boots USS F-1 in den dunklen Tiefen am Boden des Pazifischen Ozeans vor der Küste San Diegos. Nach mehr als 100 Jahren haben Wissenschaftler es nun aus seinem Schönheitsschlaf geweckt, und es sieht besser aus als man vermutete!