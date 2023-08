Kurios: Menschen essen lieber vegan, wenn nicht "vegan" drauf steht

Viele Restaurants bieten inzwischen auch zahlreiche vegetarische oder vegane Optionen an. © dpa/haupstadtkueche.blogspot.com/Doreen Hassek

"Veganismus" als Triggerwort? Während sich immer mehr Menschen vegan oder zumindest vegetarisch oder pescetarisch ernähren, gibt es andere, die auf tierische Produkte auch weiterhin nicht verzichten wollen.

So weit, so gut. Kurios ist allerdings, was eine neue Studie des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) nun offenbarte: So scheinen auch viele Nicht-Veganer eigentlich gar nichts gegen Speisen ohne vom Tier stammenden Inhalt zu haben, lassen sich aber alleine von dem Wort "vegan" bei der Bestellung abschrecken!

Für die Untersuchung, die im Magazin Appetit veröffentlicht wurde, wurden Besuchern von MIT Media Lab Veranstaltungen verschiedene Speise-Optionen gegeben. Die Personen wussten dabei zunächst nicht, dass sie Teil einer Studie waren.

Sie sollten zwischen veganen, vegetarischen und fleischhaltigen Gerichten wählen. Dabei wurde entweder einfach nur angegeben, woraus die Speisen bestehen - oder die fleischlosen Varianten wurden explizit als "vegan" oder "vegetarisch" markiert.