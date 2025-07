Uni Hamburg entdeckt neues Teilchen: "Könnte die Lehrbücher umschreiben"

Alles in Kürze

Eine künstlerische Darstellung einer Verbindung von einem Top-Quark und seinem Antiteilchen. © Julia Münstermann ("Toponium, 2025, Cyanotypie")

Das Toponium besteht aus einem Top-Quark und dessen Antiteilchen. Das Besondere: Das Top-Quark ist das schwerste bekannte Elementarteilchen und zerfällt extrem schnell (in weniger als einer Billionstelsekunde).

Bisher ging man davon aus, dass es deshalb gar keine Zeit hat, sich mit seinem Gegenspieler zu verbinden, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte.

Doch neue Messdaten am Teilchenbeschleuniger "Large Hadron Collider" des CERN in Genf zeigten jetzt genau das: In sehr seltenen Fällen scheint doch ein kurzer gebundener Zustand möglich zu sein.

"Das ist einer dieser Momente, in denen die Natur unsere Erwartungen über den Haufen wirft, denn wir waren uns sicher, dass ein solches Teilchen nicht beobachtet werden kann", sagte Dr. Alexander Grohsjean.

Der 47-Jährige forscht an der Uni Hamburg im Rahmen des "Compact-Muon-Solenoid-Experiments" (CMS). "Dieses Ergebnis könnte die Lehrbücher umschreiben", ergänzte Prof. Dr. Christian Schwanenberger, Professor für Experimentalphysik und ebenfalls am CMS-Experiment beteiligt. "Es stellt Dinge infrage, die Generationen von Physikerinnen und Physikern für selbstverständlich hielten."