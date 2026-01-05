Neues Forschungsprojekt soll zeigen: So wurden Depressionen in der DDR behandelt

Dresden/Halle - Anhand Tausender alter Patientenakten wollen Forscher aus Halle und Dresden die Behandlung von Depressionen in der DDR analysieren.

Rund 20 Prozent der über 60-Jährigen leiden an Depressionen - viele von ihnen sind Frauen. (Symbolfoto) © 123RF/thodonal

Das gemeinsame Projekt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Technischen Universität Dresden (TU) nimmt dabei auch in den Blick, welche Rolle Familienmitglieder oder Arbeitskollegen bei der Therapie spielen sollten, wie die MLU mitteilte.

In der DDR gab es demnach lange Zeit keine Standards zur Behandlung depressiver Menschen. Es habe an Medikamenten gefehlt, sagte Silke Satjukow, Historikerin an der MLU, die gemeinsam mit Florian Bruns von der TU das Projekt leitet. "Neuere Methoden wie die Psychotherapie wurden vereinzelt in den 1980er Jahren etabliert."

Depressionen seien nicht mit dem Menschenbild des Staats vereinbar gewesen, so Satjukow: "In der DDR wurde ein Menschentyp propagiert, der höchste Leistungen und eine außerordentliche Motivation an den Tag legt.

Dazu passten depressive Menschen mit Symptomen wie Traurigkeit und Antriebslosigkeit nicht." Die Behandlung wurde der Historikerin zufolge zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt, das Umfeld der Betroffenen sollte helfen und im Alltag unterstützen.