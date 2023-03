Studie belegt: Diese Jobs machen Dich unglücklich!

Boston (USA) - Augen auf bei der Berufswahl! Längst nicht jeder Arbeitnehmer findet in seinem Job Glück und persönliche Zufriedenheit. Wie eine nun veröffentlichte Langzeitstudie aus den USA herausgefunden haben will, sind einige Tätigkeiten wie prädestiniert für schlechte Laune und Unglück .

Wer nachts und alleine arbeitet, hat zwar oft seine Ruhe, aber die drohende Einsamkeit kann einer neuen Studie zufolge krank machen. © Jan Woitas/dpa

Arbeit bringt Geld, aber leider nicht zwangsläufig persönliches Glück.

Eine Langzeitstudie der renommierten Harvard Universität hat sich der Frage gewidmet, welche Berufe am ehesten mit Unzufriedenheit und Frust verbunden sind.

Die nun veröffentlichten Ergebnisse der Studie lassen kaum Interpretationsspielraum zu: Einsame Jobs gehen überproportional häufig mit Frustration und Unglück einher!

Heißt: Arbeitnehmer, deren Jobs nur wenig bis gar keine menschliche Interaktion erforderten, haben in puncto Zufriedenheit am schlechtesten abgeschnitten.

Wer also in seinem Job wenig Gelegenheit hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, läuft Gefahr, auf lange Sicht unglücklich zu werden. Hierzu lassen sich Berufe wie Sicherheitsdienstangestellte, die in Nachtschichten arbeiten, oder Fernfahrer exemplarisch aufführen.

Weitere Jobs, die unter jene "Unglücks-Kategorie" fallen, sind demnach Paket- oder Lieferdienst-Jobs. Auch diese Berufe lassen einen gesunden und stetigen Kontakt zu Kollegen meist nicht zu.