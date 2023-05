Studie überrascht: Wer auf Kohlenhydrate verzichtet, könnte tödlichen Fehler begehen

Leckere Pasta dürfen nach einer neuen Studie wieder ohne schlechten Gewissens konsumiert werden. © Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn

Egal, ob aus Gründen des persönlichen Wohlbefindens oder eines gesellschaftlichen Zeitgeists: Wenn es um Kohlenhydrate geht, scheiden sich vielerorts die Geister.

Wie am vergangenen Mittwoch in "The Journal of Internal Medicine" zu lesen war, haben Forscher der Harvard University in Cambridge und der Tulane University in New Orleans mit verblüffenden Ergebnissen zu den Langzeitfolgen einer kohlenhydratarmen Ernährung aufhorchen lassen.

Entgegen dem oft landläufigen Eindruck, dass Kohlenhydrate auf den menschlichen Organismus schädlich wirken, konnte die Studie das Gegenteil beweisen.

Im Klartext bedeutet das: Das Fehlen von Kohlenhydraten auf dem Speiseplan soll das Sterberisiko um unfassbare 38 Prozent erhöhen!

Die Studie hatte hierzu Daten von insgesamt 371.159 Teilnehmern unter die Lupe genommen.

Während ein Teil der Probanden fettarm lebte, konsumierte der andere Teil weniger Kohlenhydrate. Die durchschnittliche Datenanalyse betrug demnach 23,5 Jahre.