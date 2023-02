Warum gerade jungen Menschen Social-Media-Fasten guttut

Washington (USA) - Warum nicht die Fastenzeit nutzen, um auf Social-Media-Apps wie Facebook , Instagram oder TikTok zu verzichten? Sechs bis acht Stunden verbringen Jugendliche im Schnitt an Handy und PC-Bildschirmen. Täglich. Eine neue Studie aus den USA konnte besonders in Bezug auf Körpergewicht und das eigene Selbstbild eine deutliche Verbesserung bei einer reduzierten Nutzung von sozialen Medien feststellen.

Das ist sicher jedem bewusst. Doch es geht nicht an der Psyche vorbei. Wir vergleichen uns mit dem, was wir online sehen. Und je weiter weg wir selbst von dem Ideal sind, das die meisten Likes und Kommentare zur schönen Figur bekommt, desto unzufriedener werden wir mit uns selbst.

Die Videoplattform TikTok ist mit Tanz- und Lip-Sync-Videos groß geworden und erfreut sich gerade bei Jugendlichen an wachsender Beliebtheit. (Symbolfoto) © 123RF/kryzhov

Nach einer Woche, in der alle Teilnehmer wie gewohnt ihre sozialen Medien nutzten, füllten sie einen Fragebogen aus, in dem sie ihr Aussehen sowie ihr Gewicht beurteilen sollten. Dann teilte man die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in zwei Gruppen auf, wobei eine Gruppe die Zeit, welche sie auf Facebook, Instagram und Co verbringt, auf 60 Minuten pro Tag reduzieren sollte.

Nach einer dreiwöchigen Beobachtungsphase wurden wieder Fragebögen zum Selbstbild ausgefüllt.

Teilnehmer, die ihre Social-Media-Nutzung beschränkten, hatten nach der dreiwöchigen Intervention eine signifikante Verbesserung in Bezug auf ihr allgemeines Erscheinungsbild und ihr Körpergewicht, verglichen mit der Kontrollgruppe, die keine signifikante Veränderung feststellte.

Das Geschlecht schien keinen Unterschied in den Effekten zu machen.