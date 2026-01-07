Was machte ihn so genial? Forscher wollen Da-Vinci-Code knacken

New York/Florenz - Leonardo da Vinci (1452-1519) war ein Universalgenie der Renaissance. Er malte nicht nur die Mona Lisa, sondern fertigte auch anatomische Zeichnungen an und erfand neue Technik. Enthüllen DNA-Spuren endlich sein geniales Geheimnis?

Was machte den italienischen Gelehrten Leonardo da Vinci (1452-1519) bloß so genial? © picture alliance/dpa

Die internationale Forschungsgruppe "Leonardo da Vinci DNA Project" (LDVP) ist seit Jahren bemüht, das 500 Jahre alte Genom des italienischen Gelehrten zu entschlüsseln.

Wie die Fachzeitschrift Science berichtet, gibt es nun einen Durchbruch. Womöglich enthalten Proben einer Rötelzeichnung, die da Vinci angefertigt haben soll, tatsächlich seine DNA!

Die Forscher verglichen die extrahierte DNA-Probe aus der Rötelzeichnung nämlich mit einer anderen Probe aus einem Brief von da Vincis Cousin.

Demnach gehören die Y-Chromosomen beider Proben zu einer Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen Vorfahren aus da Vincis Heimat in der Toskana.