Weit verbreiteter Schimmelpilz zersetzt Plastik: Lösung für Umweltverschmutzung in jedem Hinterhof?

Sydney (Australien) - Etwa 450 Jahre braucht eine handelsübliche Plastikflasche, bis sie sich in Mikroplastik-Partikel zersetzt hat. Forscher aus Australien haben jetzt Schimmelpilze entdeckt, die dafür nur etwa 140 Tage brauchen sollen. Und sie können in jedem Garten oder Hinterhof gedeihen!

Nur der Bruchteil recyclebaren Kunststoffs wird tatsächlich wiederverwendet. Der Rest lagert irgendwo auf der Welt und schwimmt im Meer. Es dauert teils Hunderte von Jahren, bis sich Plastikverpackungen zersetzen. (Symbolfoto) © 123rf/somchai20162516

Die Umweltverschmutzung durch Plastik ist eines der größten Probleme weltweit. Verpackungen aus Kunststoff werden massenhaft produziert, aber oft nur einmal genutzt und anschließend weggeworfen. Doch sie verschwinden nicht einfach - sie existieren irgendwo teils hunderte von Jahren weiter, bis sie in kleinste Partikel zersetzt werden.

Wissenschaftler der Universität Sydney haben jetzt jedoch entdeckt, dass es Schimmelpilze gibt, die häufig in Pflanzen und Böden vorkommen, welche Plastik abbauen können, so das US-Magazin "Insider".

Die Rede ist von "Aspergillus terreus" und "Engyodontium album", die etwa 140 Tage brauchen, um Kunststoffe vollständig abzubauen. Ersterer ist weltweit verbreitet und kann praktisch überall gedeihen.

Könnten die Schimmelpilze die Lösung zur Plastik-bedingten Umweltverschmutzung sein? Weltweit ist jedenfalls kein anderes Mittel bekannt, das Plastik in einem derartigen Tempo abbauen kann.

"Das ist die höchste Abbaurate, von der in der Literatur berichtet wird und die wir in der Welt kennen", sagte Ali Abbas, Professor für Chemie-Ingenieurwesen an der Universität Sydney, gegenüber der "Australian Broadcasting Corporation" (ABC).