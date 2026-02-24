Wenn der Influencer zum Glas greift ... Wie Instagram und Co. Lust auf Alkohol machen

Ein Glas Wein in der Story: Laut einer Studie haben solche Inhalte von Influencern Einfluss darauf, wie oft junge Erwachsene selbst trinken.

Von Serhat Koçak Newark (New Jersey, USA) – Junge Erwachsene entwickeln deutlich häufiger Lust auf Alkohol, wenn sie Influencer in den sozialen Medien beim Trinken sehen.

Der Griff zum Glas: Junge Erwachsene haben laut einer neuen Studie deutlich mehr Lust auf Alkohol, wenn sie Influencer beim Trinken sehen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa In einer Studie berichteten Teilnehmende nach dem Anschauen entsprechender Beiträge 73 Prozent häufiger von erhöhter Lust auf Alkohol als Personen, die vergleichbare Videos ohne Alkoholbezug sahen. Das geht aus einer im Fachjournal "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Studie von Forschern der Rutgers School of Public Health und der Harvard University hervor. Für das US-Experiment wurden 2000 junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren zufällig zwei Gruppen zugeteilt. Beide sahen jeweils 20 kurze Instagram-Beiträge von sogenannten Lifestyle-Influencern. Wissenschaft und Forschung Warum erkranken Frauen häufiger an Alzheimer? Forscher haben nun einen Zusammenhang herausgefunden Während eine Gruppe Szenen von Alkoholkonsum oder alkoholbezogene Bildern zu sehen bekam, enthielt der Feed der Vergleichsgruppe ähnliche Alltagsinhalte derselben Influencer – jedoch ohne Alkohol.

Subtile Szenen statt offener Werbung

Wer Influencer als besonders vertrauenswürdig hält, ist noch stärker betroffen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa Die Forschenden berücksichtigten bei der Auswertung unter anderem die tägliche Social-Media-Nutzung, bisherigen Alkoholkonsum sowie frühere Kontakte mit Alkoholwerbung. Besonders stark war der Effekt bei Personen, die die Influencer als vertrauenswürdig und glaubwürdig einschätzten: Sie berichteten mehr als fünfmal so häufig von erhöhtem Trinkverlangen. "Keines der Videos war eine offensichtliche Alkoholwerbung", sagte Studienleiter Jon-Patrick Allem von der Rutgers School of Public Health. Es handle sich um subtile Alltagsszenen, wie sie Nutzerinnen und Nutzer beim Scrollen auf Plattformen wie Instagram oder Tiktok sehen. Wissenschaft und Forschung Allergieforscher warnt: "Bis 2050 könnte jeder zweite Europäer betroffen sein" Ziel der Studie sei es gewesen zu zeigen, dass das Verlangen erst nach dem Ansehen der Inhalte entsteht.

Mehr als nur Bildschirmzeit