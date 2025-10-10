Berlin-Quiz: Nur echte Hauptstadtkenner haben alle 15 Fragen richtig!

Ob Geschichte, Sehenswürdigkeiten oder Insider-Fragen - teste Dein Wissen über die Weltstadt im ultimativen Berlin-Quiz! Schaffst Du alle 15 Fragen?

Berlin - die pulsierende Hauptstadt voller Geschichte, Kultur und Kontraste! In diesem Berlin-Quiz kannst Du Dein Wissen über die Hauptstadt im Herzen Europas testen. Egal ob Du schon oft dort warst oder noch nie - beweise Dich oder lerne Neues über Deutschlands Hauptstadt. Du willst mehr Quizspaß? Erstelle Dir kostenlos ein TAG24-Konto und spiele weitere TAG24 Quizze rund um Tiere, Städte und mehr!

Berlin-Quiz: 15 Fragen, bei denen auch Experten ins Stocken geraten können

Welches Wahrzeichen steht auf dem Pariser Platz? der Berliner Dom der Fernsehturm das Brandenburger Tor der Reichstag In welchem Jahr wurde Berlin erstmals urkundlich erwähnt? 1209 1244 1265 1312 In welchen Fluss mündet die Spree? in die Havel in die Dahme in die Wuhle in die Panke Wie viele Bezirke hat Berlin seit der Verwaltungsreform 2001? 10 12 16 23 Wie heißt der Techno-Club im ehemaligen Heizkraftwerk in Friedrichshain? KitKatClub Watergate Tresor Berghain Welche der folgenden Persönlichkeiten wurde nicht in Berlin geboren? Alexander von Humboldt Klaas Heufer-Umlauf Katharina Thalbach Nina Chuba Wie hoch ist der Berliner Fernsehturm? etwa 250 Meter etwa 298 Meter etwa 368 Meter etwa 412 Meter Wie heißt der regierende Bürgermeister von Berlin (Stand 2025)? Kai Wegner Franziska Giffey Michael Müller Klaus Wowereit In welchem Jahr wurde Berlin erstmals Hauptstadt eines deutschen Staates? 1701 1871 1949 1990 Welche Berliner Sehenswürdigkeit ist auf den deutschen 10-, 20- und 50-Cent-Münzen abgebildet? der Reichstag der Fernsehturm der Berliner Dom das Brandenburger Tor Welche der folgenden Aussagen über Berlin stimmt nicht? Berlin hat mehr Museen als Regentage. In Berlin steht mit dem Fernsehturm das höchste Bauwerk Deutschlands. In Berlin wurde die erste Fußgängerampel der Welt eingesetzt. Berlin gehört zu den hundefreundlichsten Städten Deutschlands. Mit welchem Künstler schufen Eva und Klaus Herlitz den kultigen Berliner Buddy Bären? Rainer Fetting Roman Strobl Jonathan Meese Norbert Bisky Welche Farbe hat die Berliner U-Bahn? Gelb Rot Orange Blau Welches Berliner Wahrzeichen wird inoffiziell auch "Telespargel" genannt - wenn auch weniger von den Berlinern selbst? der Funkturm die Siegessäule der Fernsehturm der Radarturm Tempelhofer Flughafen Welche Berliner Universität ist die älteste? die Humboldt-Universität die Freie Universität Berlin die Technische Universität Berlin die Beuth Hochschule (seit 2021 BHT)

Auswertung: Wie viel Berlin-Experte steckt in Dir?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Oje - Zeit für einen Besuch in der Hauptstadt! Du kannst noch einiges über die Stadt entdecken - ganz egal ob von der Spree aus, in einem der vielen Museen oder bei einem Spaziergang durch die City. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Nicht schlecht! Du kennst die Hauptstadt schon ein wenig. Zum Berlin-Experten fehlt aber noch etwas Wissen. Sicher kannst Du noch einiges in der Stadt entdecken. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Stark! Ob Berliner oder nicht - Du antwortest selbst auf Insider-Fragen souverän. Bei Stadttouren übernimmst Du vielleicht gerne die Rolle des Klugscheißers.

Du bist Hauptstadt-Experte? Dann beweise es im großen Berlin-Quiz von TAG24! © 123rf/euregiocontent