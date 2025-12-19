Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus?

Teste Dein Wissen rund um Winter, Kälte, Natur und Bräuche! 15 spannende Fragen erwarten Dich im großen Winter-Quiz.

Am 21. Dezember 2025 ist kalendarischer (auch astronomischer) Winteranfang. Kennst Du Dich rund um Natur, Wetterphänomene und Bräuche aus? Das Winter-Quiz ist perfekt für alle, die den Winter lieben und ihr Wissen spielerisch erweitern möchten.

Winter-Quiz: 15 winterliche Fragen

Auswertung: Frostbeule oder Schneekönig(in)?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Winter ist nicht Deine Jahreszeit? Zumindest was das Wissen über ihn angeht. Das lässt sich aber ändern. Sicher hast Du bereits in diesem Quiz dazugelernt.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Gute Leistung! Du kennst Dich mit der kältesten Jahreszeit ziemlich gut aus, aber ein bisschen Luft nach oben bleibt.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Wow! Du scheinst ein echter Winter-Fan zu sein. Dein Wissen über Natur, Tiere, Wetter und Co. im Winter ist beeindruckend.

Schnee, Eis und Kälte? Nicht immer ist es so winterlich.
Schnee, Eis und Kälte? Nicht immer ist es so winterlich.  © 123RF/alexander62

Und, konntest Du in diesem Winter-Quiz etwas Neues dazulernen? Ob Wintermuffel oder Schnee-Fanatiker - die Wintermonate müssen nicht grau und langweilig sein.

Mit Winterrezepten, Gartenarbeit für den Winter oder Insider-Tipps unter der TAG24-Rubrik "Leben & Entdecken" kommst Du gut beschäftigt durch die kalten Monate.

