Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus?

Am 21. Dezember 2025 ist kalendarischer (auch astronomischer) Winteranfang. Kennst Du Dich rund um Natur, Wetterphänomene und Bräuche aus? Das Winter-Quiz ist perfekt für alle, die den Winter lieben und ihr Wissen spielerisch erweitern möchten.

Eine sonnenbrandähnliche Entzündung der Hornhaut durch intensive UV-Reflexion auf Schnee.

Die Sonne erreicht ihren nördlichsten Punkt am Himmel.

Es handelt sich um die längste Nacht des Jahres.

Die Tage beginnen langsam wieder länger zu werden.

Die Sonne steht am tiefsten Punkt über dem Horizont.

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Winter ist nicht Deine Jahreszeit? Zumindest was das Wissen über ihn angeht. Das lässt sich aber ändern. Sicher hast Du bereits in diesem Quiz dazugelernt.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Gute Leistung! Du kennst Dich mit der kältesten Jahreszeit ziemlich gut aus, aber ein bisschen Luft nach oben bleibt.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Wow! Du scheinst ein echter Winter-Fan zu sein. Dein Wissen über Natur, Tiere, Wetter und Co. im Winter ist beeindruckend.