Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus?
Am 21. Dezember 2025 ist kalendarischer (auch astronomischer) Winteranfang. Kennst Du Dich rund um Natur, Wetterphänomene und Bräuche aus? Das Winter-Quiz ist perfekt für alle, die den Winter lieben und ihr Wissen spielerisch erweitern möchten.
Winter-Quiz: 15 winterliche Fragen
Auswertung: Frostbeule oder Schneekönig(in)?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Winter ist nicht Deine Jahreszeit? Zumindest was das Wissen über ihn angeht. Das lässt sich aber ändern. Sicher hast Du bereits in diesem Quiz dazugelernt.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Gute Leistung! Du kennst Dich mit der kältesten Jahreszeit ziemlich gut aus, aber ein bisschen Luft nach oben bleibt.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Wow! Du scheinst ein echter Winter-Fan zu sein. Dein Wissen über Natur, Tiere, Wetter und Co. im Winter ist beeindruckend.
Und, konntest Du in diesem Winter-Quiz etwas Neues dazulernen? Ob Wintermuffel oder Schnee-Fanatiker - die Wintermonate müssen nicht grau und langweilig sein.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/alexander62, 123RF/dpotashkin, 123RF/tverdohlib, Unsplash/Gin Majka