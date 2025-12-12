Chanukka-Quiz: Wie viel weißt Du über das jüdische Lichterfest?
Während der Großteil der Bevölkerung die Vorweihnachtszeit feiert, steht außerdem eines der bekanntesten jüdischen Feste an: Chanukka, das Lichterfest. Wie viel weißt Du über die Geschichte, Traditionen und Symbole? Teste Dein Wissen im Chanukka-Quiz!
Mehr Spaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.
Chanukka-Quiz: 15 spannende Fragen
Auswertung: Bist Du bereit, das Lichterfest zu feiern?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Du selbst scheinst Chanukka nicht zu feiern. Nutze die kommenden Tage gerne, um mehr über die Geschichte und Traditionen zu lernen.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Nicht schlecht! Du kennst bereits einige Fakten zum Fest. Ein paar spannende Details warten aber noch auf Dich.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Wow! Du kennst Dich aus und feierst das Lichterfest vermutlich selbst. Chanukka Sameach!
Chag Urim Sameach! Oder: Frohes Lichterfest!
Wenn Du selbst feierst, konntest Du Dich im Quiz sicher beweisen. Alle anderen haben vielleicht das eine oder andere zum Fest dazugelernt.
Weitere Informationen und Nachrichten zum Thema "Judentum" findest Du übrigens auch auf TAG24.
Titelfoto: Unsplash/Alla Kemelmakher