Hast Du das gewusst? 15 spannende Fragen im Nikolaus-Quiz

Am 5. Dezember werden die Stiefel geputzt, um in der Nacht zum 6. Dezember reichlich gefüllt zu werden. Aber weißt Du eigentlich, warum der Nikolaustag gefeiert wird und wer der Heilige Nikolaus überhaupt ist? Im folgenden Nikolaus-Quiz kannst Du Dein Vorwissen beweisen und sicher auch etwas dazulernen.

Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.