Hast Du das gewusst? 15 spannende Fragen im Nikolaus-Quiz
Am 5. Dezember werden die Stiefel geputzt, um in der Nacht zum 6. Dezember reichlich gefüllt zu werden. Aber weißt Du eigentlich, warum der Nikolaustag gefeiert wird und wer der Heilige Nikolaus überhaupt ist? Im folgenden Nikolaus-Quiz kannst Du Dein Vorwissen beweisen und sicher auch etwas dazulernen.
Nikolaus-Quiz: 15 interessante Fragen
Auswertung: So gut kennst Du Dich zum Nikolaustag wirklich aus
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Noch ist Dein Wissen über den heiligen Nikolaus ausbaufähig - aber kein Problem! Vielleicht lernst Du in dieser Vorweihnachtszeit mehr über Traditionen, Bräuche und Legenden.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Gut gemacht! Du kennst bereits einige Fakten zum Nikolaustag. Zum Expertenwissen fehlt nicht viel.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Starke Leistung! Du weißt echt viel über den heiligen Nikolaus, seine Taten und die Traditionen rund um seinen Gedenktag.
Na, wieder was dazugelernt? Ob Wissen bewiesen, gefestigt oder dazugewonnen - toll, dass Du am Nikolaus-Quiz teilgenommen hast.
