Das große Erfurt-Quiz: Wie gut kennst Du die Hauptstadt Thüringens wirklich?
Erfurt begeistert mit mittelalterlichem Flair, Wahrzeichen wie der Krämerbrücke und dem Erfurter Dom sowie seiner langen Geschichte. Im großen Erfurt-Quiz erwarten Dich abwechslungsreiche Fragen zu Geschichte und Kultur der Landeshauptstadt, die nicht jeder beantworten kann.
Erfurt-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen
Auswertung: Weißt Du so viel wie eine echte Erfurter Puffbohne?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Du hast Erfurt nur gestreift - aber kein Problem! Jetzt kennst Du bereits einige neue spannende Fakten und kannst Dein Wissen jederzeit auffrischen.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Gute Leistung! Du weißt schon einiges über Erfurt, hast aber noch Luft nach oben. Ein paar zusätzliche Stadtbesuche und Du wirst zum Erfurt-Profi!
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Starke Performance! Du kennst Erfurt deutlich besser als die meisten. Kultur, Geschichte und Sehenswürdigkeiten scheinst Du im Griff zu haben. Weiter so!
