Das große Erfurt-Quiz: Wie gut kennst Du die Hauptstadt Thüringens wirklich?

Teste Dein Wissen zu Wahrzeichen, Geschichte und Kultur der Stadt - in 15 spannenden Fragen. Jetzt das große Erfurt-Quiz starten.

Erfurt begeistert mit mittelalterlichem Flair, Wahrzeichen wie der Krämerbrücke und dem Erfurter Dom sowie seiner langen Geschichte. Im großen Erfurt-Quiz erwarten Dich abwechslungsreiche Fragen zu Geschichte und Kultur der Landeshauptstadt, die nicht jeder beantworten kann. Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.

Erfurt-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Wie heißt der Fluss, der durch Erfurt fließt? Saale Ilm Weißeritz Gera Mit welcher Kirche zusammen ergibt der Erfurter Dom das Erfurter Kirchenensemble auf dem Domberg? mit der Peterskirche mit der Severikirche mit der Andreaskirche mit der Barfüßerkirche Welche der folgenden Persönlichkeiten studierte an der Universität Erfurt? Albert Einstein Karl Marx Martin Luther Friedrich Schiller Wann wurde die Universität Erfurt erstmals offiziell eröffnet, womit sie eine der ersten Unis Deutschlands ist? 1392 1450 1776 1816 Welche Figuren findet man aktuell nicht als Plastiken im Erfurter Stadtzentrum? Moppi und Schnatterinchen Biene Maja und Willi Käpt'n Blaubär und Hein Blöd Bernd das Brot Wann wurde Erfurt erstmals urkundlich erwähnt? 472 1107 1351 1488 Wie werden gebürtige Erfurter und Erfurterinnen häufig genannt? Domstädter Petersberger Waidmänner Erfurter Puffbohnen Was ist der Erfurter "Anger"? der Uni-Campus der Hauptbahnhof die Einkaufsstraße der Botanische Garten Was ist keine typische Spezialität für Erfurt? Thüringer Rostbratwurst Erfurter Schittchen Thüringer Klöße Erfurter Grüne Soße Welcher deutsche Fernsehsender hat seinen Hauptsitz in Erfurt? ZDF ARD KiKa Sat.1 Welche Aussage über die Krämerbrücke stimmt nicht? Auf der Brücke findet man einen Linkshänder-Laden. Auf ihr befindet sich das Theatrum Mundi - ein mechanisches Theater im Schaufenster. Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört und anschließend originalgetreu wieder aufgebaut. Welches Symbol befindet sich auf dem Erfurter Wappen? ein Baum ein Hirsch ein Rad ein Kreuz Wie heißt die Festungsanlage am Domberg? Stadtwall Zitadelle Petersberg Zwinger Westfort Unter welcher Bezeichnung ist die Stadt Erfurt nicht bekannt? Landeshauptstadt Waidstadt Blumenstadt Hansestadt Welche Farbe hatte der mittelalterliche Farbstoff Waid, für den Erfurt bekannt war? Rot Blau Gelb Schwarz

Auswertung: Weißt Du so viel wie eine echte Erfurter Puffbohne?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Du hast Erfurt nur gestreift - aber kein Problem! Jetzt kennst Du bereits einige neue spannende Fakten und kannst Dein Wissen jederzeit auffrischen. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Gute Leistung! Du weißt schon einiges über Erfurt, hast aber noch Luft nach oben. Ein paar zusätzliche Stadtbesuche und Du wirst zum Erfurt-Profi! 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Starke Performance! Du kennst Erfurt deutlich besser als die meisten. Kultur, Geschichte und Sehenswürdigkeiten scheinst Du im Griff zu haben. Weiter so!

Der Dom darf als Wahrzeichen der Stadt nicht im Erfurt-Quiz fehlen. © 123Rf/rh2010