Das große Erfurt-Quiz: Wie gut kennst Du die Hauptstadt Thüringens wirklich?

Teste Dein Wissen zu Wahrzeichen, Geschichte und Kultur der Stadt - in 15 spannenden Fragen. Jetzt das große Erfurt-Quiz starten.

Erfurt begeistert mit mittelalterlichem Flair, Wahrzeichen wie der Krämerbrücke und dem Erfurter Dom sowie seiner langen Geschichte. Im großen Erfurt-Quiz erwarten Dich abwechslungsreiche Fragen zu Geschichte und Kultur der Landeshauptstadt, die nicht jeder beantworten kann.

Erfurt-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Auswertung: Weißt Du so viel wie eine echte Erfurter Puffbohne?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Du hast Erfurt nur gestreift - aber kein Problem! Jetzt kennst Du bereits einige neue spannende Fakten und kannst Dein Wissen jederzeit auffrischen.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Gute Leistung! Du weißt schon einiges über Erfurt, hast aber noch Luft nach oben. Ein paar zusätzliche Stadtbesuche und Du wirst zum Erfurt-Profi!

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Starke Performance! Du kennst Erfurt deutlich besser als die meisten. Kultur, Geschichte und Sehenswürdigkeiten scheinst Du im Griff zu haben. Weiter so!

Der Dom darf als Wahrzeichen der Stadt nicht im Erfurt-Quiz fehlen.
Neben Krämerbrücke, Petersberg oder egapark hat Erfurt mehr zu bieten, als Dir vielleicht bewusst war. Mit den Erfurt-News von TAG24 kannst Du über noch mehr Geschehen in der Landeshauptstadt auf dem Laufenden bleiben.

