Bereit für die Vorweihnachtszeit? Teste Dein Wissen im Adventsquiz!

Lust auf Weihnachtsstimmung? Löse jetzt das große Adventsquiz mit 15 spannenden Fragen rund um Bräuche, Traditionen und Fun Facts!

Bist Du schon in Weihnachtsstimmung? Im großen Adventsquiz erwarten Dich 15 spannende Fragen rund um Traditionen und Bräuche sowie ihre Geschichte und Hintergründe.

Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.

Adventsquiz: 15 vorweihnachtliche Fragen

Auswertung: Wie viel weißt Du über den Advent wirklich?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Oje! Wie und warum die Vorweihnachtszeit begangen wird, war Dir bisher nicht klar? Kein Problem! Dieses Quiz ist die perfekte Gelegenheit, in weihnachtliche Stimmung zu kommen und Neues zur Adventszeit zu lernen.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Gut gemacht! Du kennst bereits einige Hintergründe der Adventszeit. Mit ein bisschen Feinschliff wirst Du bald zum Adventsprofi.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Sehr gut! Du weißt, wie und warum man den Advent zelebriert. Ein echter Fan der gemütlichen Vorweihnachtszeit!

Erzgebirge-Quiz: Wie gut kennst Du Dich aus im Land der Schwibbögen und Schnitzkunst? Erzgebirge-Quiz: Wie gut kennst Du Dich aus im Land der Schwibbögen und Schnitzkunst?
Das große Tier Quiz: Eine Frage beantworten fast alle falsch! Das große Tier Quiz: Eine Frage beantworten fast alle falsch!
Katzen Quiz: Wie gut kennst Du Dich mit Katzen aus? Katzen Quiz: Wie gut kennst Du Dich mit Katzen aus?
Teste Dein Oster-Wissen: Schaffst Du alle 15 Fragen? Teste Dein Oster-Wissen: Schaffst Du alle 15 Fragen?
Adventskalender kennt sicher fast jeder. Lerne im Adventsquiz dazu oder beweise Dein Wissen.
Adventskalender kennt sicher fast jeder. Lerne im Adventsquiz dazu oder beweise Dein Wissen.  © unsplash/Elena Mozhvilo

Die Adventszeit steckt voller Geschichte, Traditionen und Besinnlichkeit. Doch die Hintergründe sind nicht jedem bewusst. Mit diesem Adventsquiz startest Du vorbereitet in die Vorweihnachtszeit.

Mit den Adventssprüchen und Weihnachtsrezepten von TAG24 kannst Du Dich weiter auf die Feiertage einstimmen.

Titelfoto: unsplash/Elena Mozhvilo

Mehr zum Thema TAG24 Wissensquiz: