Bereit für die Vorweihnachtszeit? Teste Dein Wissen im Adventsquiz!
Bist Du schon in Weihnachtsstimmung? Im großen Adventsquiz erwarten Dich 15 spannende Fragen rund um Traditionen und Bräuche sowie ihre Geschichte und Hintergründe.
Adventsquiz: 15 vorweihnachtliche Fragen
Auswertung: Wie viel weißt Du über den Advent wirklich?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Oje! Wie und warum die Vorweihnachtszeit begangen wird, war Dir bisher nicht klar? Kein Problem! Dieses Quiz ist die perfekte Gelegenheit, in weihnachtliche Stimmung zu kommen und Neues zur Adventszeit zu lernen.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Gut gemacht! Du kennst bereits einige Hintergründe der Adventszeit. Mit ein bisschen Feinschliff wirst Du bald zum Adventsprofi.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Sehr gut! Du weißt, wie und warum man den Advent zelebriert. Ein echter Fan der gemütlichen Vorweihnachtszeit!
Die Adventszeit steckt voller Geschichte, Traditionen und Besinnlichkeit. Doch die Hintergründe sind nicht jedem bewusst. Mit diesem Adventsquiz startest Du vorbereitet in die Vorweihnachtszeit.
Titelfoto: unsplash/Elena Mozhvilo