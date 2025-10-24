Das wusstest Du über die Zeitumstellung sicher nicht - Teste Dich im Quiz!

Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen rund um Tiere, Städte und mehr.

Alle halbe Jahre wird die Uhr vor- oder zurückgedreht. Weißt Du, wie herum und warum überhaupt? Seit wann gibt es die Sommerzeit und welche Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft? Über dieses Wissen und einige Fun Facts kannst Du Dich im großen Quiz zur Zeitumstellung testen lassen.

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Oje - das Quiz war wohl eine echte Herausforderung. Viele Grundlagen zur Zeitumstellung sind (noch) unklar. Aber kein Grund zur Sorge: Mit einem kleinen Auffrischer kannst Du das Wissen ganz einfach nachholen!

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Nicht schlecht - Du hast solides Wissen zum Thema Zeitumstellung. Ein paar Feinheiten fehlen noch, aber Du bist auf einem guten Weg zum Expertenwissen!

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Top-Leistung - Du kennst Dich bestens mit Sommer- und Winterzeit aus und weißt über die Regeln, Geschichte und Hintergründe mehr als die meisten Menschen.