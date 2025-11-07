Kennst Du noch diese DDR-Begriffe? Teste Dich zu Alltag und Kultur

Von Broiler bis Winkelement: Könntest Du noch mitreden? Finde es im Quiz zu DDR-Begriffen heraus!

Kannst Du auch noch Jahrzehnte nach dem Mauerfall etwas mit typisch ostdeutschen Wörtern anfangen? Im großen Quiz erwarten Dich 15 spannende Fragen zu vergessenen DDR-Begriffen. Perfekt für Nostalgiker, Geschichtsinteressierte und alle, die die DDR verstehen wollen! Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen rund um Tiere, Städte und mehr.

Sprachquiz zu DDR-Begriffen: 15 ostalgische Fragen

Was war kein - wenn auch umgangssprachlicher - Begriff für Fahrzeuge in der DDR? Trabi Barkas Rennpappe Hippomobil Welche Kunstfaser war typisch für die DDR? Viskose Dederon Kevlar Modal Was bedeutete die Redewendung "Knast haben" in der DDR? Ins Gefängnis müssen Kein Geld haben Hunger haben Müde sein Was war ein "Bausoldat" in der DDR? Ein Soldat im Auslandseinsatz Ein Bauarbeiter im Staatsdienst Ein Wehrdienstverweigerer im unbewaffneten Dienst Ein Architekt der Armee Was war eine "Ketwurst"? Eine Currywurst mit Käse Eine Art Hotdog Ein Wurstsalat Eine Dosenwurst Wie wurde die Jeanshose in der DDR umgangssprachlich genannt? Nietenhose Cowboyhose Denim Jugendhose Was bedeutet der ostdeutsche Ausdruck "urst"? Lustig oder witzig Kaum oder wenig Sehr oder extrem Langsam oder träge Was war der "Lipsi" in der DDR? Ein Sportgerät Ein Tanz Ein Modegeschäft Ein Getränk Wie hieß die Stadt Chemnitz zu DDR-Zeiten? Stalin-Stadt Karl-Marx-Stadt Wilhelm-Pieck-Stadt Breschnew-Stadt Was war ein "Schallplattenunterhalter" in der DDR? Ein Radiomoderator Ein Verkäufer Ein DJ Ein Musiker Was bezeichnete man in der DDR als "Feierabendheim"? Ein Vereinshaus Eine Kneipe Ein Altersheim Eine Werkswohnung Was bedeutete das Wort "Dulli" in der DDR? Heftstreifen Idiot Spielzeug Schreibmaschine Was war ein "Winkelement"? Ein Gerät im Physikunterricht Eine kleine Fahne zum Schwenken Ein Werbeschild Eine Wandhalterung Was meinte man mit "Erichs Lampenladen"? Den Friedrichstadt-Palast Die Volkskammer Den Ministerrat Den Palast der Republik Was war eine "Grilletta"? Eine Bratwurst Ein Mini-Grill Ein Hamburger Eine Grillsoße

Auswertung: Wie viel DDR steckt noch in Dir?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Da ist noch Luft nach oben! Viele sprachliche Besonderheiten aus der DDR sind nicht hängen geblieben. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Ganz ordentlich! Du kennst noch einige typische Ossi-Wörter. Zum echten Ost-Experten kann ein bisschen Nachhilfe allerdings nicht schaden. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Sehr gut! Du hast die DDR-Begriffe perfekt drauf. Auf den Erfolg kannst Du mit einem Glas Rotkäppchen anstoßen.

Wie gut schlägst Du Dich im Quiz zu DDR-Begriffen? Kennst Du noch alle Ausdrücke? © Bildmontage: Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Minderbinder, Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Ich, 123RF/artzzz, 123RF/butenkow