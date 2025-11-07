Kennst Du noch diese DDR-Begriffe? Teste Dich zu Alltag und Kultur
Kannst Du auch noch Jahrzehnte nach dem Mauerfall etwas mit typisch ostdeutschen Wörtern anfangen? Im großen Quiz erwarten Dich 15 spannende Fragen zu vergessenen DDR-Begriffen. Perfekt für Nostalgiker, Geschichtsinteressierte und alle, die die DDR verstehen wollen!
Sprachquiz zu DDR-Begriffen: 15 ostalgische Fragen
Auswertung: Wie viel DDR steckt noch in Dir?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Da ist noch Luft nach oben! Viele sprachliche Besonderheiten aus der DDR sind nicht hängen geblieben.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Ganz ordentlich! Du kennst noch einige typische Ossi-Wörter. Zum echten Ost-Experten kann ein bisschen Nachhilfe allerdings nicht schaden.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Sehr gut! Du hast die DDR-Begriffe perfekt drauf. Auf den Erfolg kannst Du mit einem Glas Rotkäppchen anstoßen.
Ein Stück DDR lebt in vielen Herzen weiter - in Geschichten, Erinnerungen und der Sprache. Dieses Quiz zu DDR-Begriffen beweist es.
