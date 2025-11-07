Kennst Du noch diese DDR-Begriffe? Teste Dich zu Alltag und Kultur

Von Broiler bis Winkelement: Könntest Du noch mitreden? Finde es im Quiz zu DDR-Begriffen heraus!

Kannst Du auch noch Jahrzehnte nach dem Mauerfall etwas mit typisch ostdeutschen Wörtern anfangen? Im großen Quiz erwarten Dich 15 spannende Fragen zu vergessenen DDR-Begriffen. Perfekt für Nostalgiker, Geschichtsinteressierte und alle, die die DDR verstehen wollen!

Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen rund um Tiere, Städte und mehr.

Sprachquiz zu DDR-Begriffen: 15 ostalgische Fragen

Auswertung: Wie viel DDR steckt noch in Dir?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Da ist noch Luft nach oben! Viele sprachliche Besonderheiten aus der DDR sind nicht hängen geblieben.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Ganz ordentlich! Du kennst noch einige typische Ossi-Wörter. Zum echten Ost-Experten kann ein bisschen Nachhilfe allerdings nicht schaden.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Sehr gut! Du hast die DDR-Begriffe perfekt drauf. Auf den Erfolg kannst Du mit einem Glas Rotkäppchen anstoßen.

Das große Deutschlandquiz: Wie gut kennst Du Deutschland? Das große Deutschlandquiz: Wie gut kennst Du Deutschland?
Das große 90er Quiz: Wie gut erinnerst Du Dich noch an dieses Jahrzehnt? Das große 90er Quiz: Wie gut erinnerst Du Dich noch an dieses Jahrzehnt?
Bundesländer-Quiz: Hast Du auch zu außerhalb Deines Bundeslandes Expertenwissen? Bundesländer-Quiz: Hast Du auch zu außerhalb Deines Bundeslandes Expertenwissen?
Das große Ossi Quiz: Was weißt du noch über die DDR? Das große Ossi Quiz: Was weißt du noch über die DDR?
Wie gut schlägst Du Dich im Quiz zu DDR-Begriffen? Kennst Du noch alle Ausdrücke?
Wie gut schlägst Du Dich im Quiz zu DDR-Begriffen? Kennst Du noch alle Ausdrücke?  © Bildmontage: Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Minderbinder, Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Ich, 123RF/artzzz, 123RF/butenkow

Ein Stück DDR lebt in vielen Herzen weiter - in Geschichten, Erinnerungen und der Sprache. Dieses Quiz zu DDR-Begriffen beweist es.

Lust auf mehr Ostalgie? Dann klicke Dich auch durch die leckeren DDR-Rezepte aus Deiner Kindheit.

Titelfoto: Bildmontage: Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Minderbinder, Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Ich, 123RF/artzzz, 123RF/butenkow

Mehr zum Thema TAG24 Wissensquiz: