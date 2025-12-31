Silvester-Quiz: Wie gut kennst Du die Bräuche und Mythen rund um den Jahreswechsel?

Feuerwerk, Neujahrsvorsätze und Pfannkuchen (oder eben Berliner) - für die meisten gehören bestimmte Klassiker einfach zum Jahreswechsel dazu. Kennst Du die Hintergründe zur Feier? Und wie sieht es in anderen Ländern aus Teste Dich im Quiz zu Silvester und Neujahr!

Mehr Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.