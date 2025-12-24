Bist Du ein Weihnachtsprofi? Teste Dein Wissen im Weihnachtsquiz!
Weihnachten ist mehr als Geschenke und ein Tannenbaum! Im großen Weihnachtsquiz testest Du Dein Wissen rund um Geschichte, Bräuche und Co. - auch abseits von deutscher Tradition.
Mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24 Quizzen gibt's noch mehr Spaß.
Weihnachtsquiz: 15 abwechslungsreiche Fragen
Auswertung: Weihnachtsenthusiast oder Grinch?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Dein Wissen zum Fest deutet auf eine Weihnachtsstimmung hin, die der von Ebenezer Scrooge ähnelt. Ein paar Plätzchen und Weihnachtslieder sollten helfen.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Solides Weihnachtswissen! Du kennst Dich schon aus, aber einige Bräuche und spannende Fakten zum Fest gibt es immer zu entdecken.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Stark! Du bist ein echter Weihnachtsfan und kennst Dich nicht nur mit heimischen Traditionen und Fakten richtig gut aus.
Nicht so wie erhofft abgeschnitten? Dann kannst Du jetzt immerhin mit neuem Wissen in der Weihnachtsrunde glänzen. Bist Du zufrieden mit dem Ergebnis, dann fordere doch auch Deine Familie oder Freunden heraus und erfahre, wer der wahre Weihnachtsprofi ist!
In den Weihnachtsnews von TAG24 findest Du aktuelle Infos und Geschichten zum Fest.
Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska