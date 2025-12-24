Bist Du ein Weihnachtsprofi? Teste Dein Wissen im Weihnachtsquiz!

Teste Dein Weihnachtswissen im großen Weihnachtsquiz! 15 spannende Fragen zu Bräuchen, Geschichte und Traditionen ➤ jetzt mitmachen!

Weihnachten ist mehr als Geschenke und ein Tannenbaum! Im großen Weihnachtsquiz testest Du Dein Wissen rund um Geschichte, Bräuche und Co. - auch abseits von deutscher Tradition. Mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24 Quizzen gibt's noch mehr Spaß.

Weihnachtsquiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Was feiert man an Weihnachten? Die Geburt Jesu Christi Die Auferstehung Jesu Christi Die Kreuzigung Jesu Christi Die Taufe Jesu Christi Was brachten die drei Weisen aus dem Morgenland dem Jesuskind als Geschenk mit? Silber, Weihrauch und Öl Gold, Weihrauch und Myrrhe Gold, Myrrhe und Gewürze Seide, Öl und Parfüm Welches Land gilt als Ursprung des modernen Weihnachtsbaums? Finnland USA Deutschland Österreich Wer bringt in Spanien traditionell die Geschenke? Santa Claus Das Christkind Die Heiligen Drei Könige Der Nikolaus Wer bringt in Italien die Geschenke zu Weihnachten? Die Hexe Befana Das Christkind Tió de Nadal, ein Holzklotz Weihnachtswichtel Was ist KEINE Bezeichnung des Weihnachtsmanns? Joulupukki Père Noël Sinterklaas Krampus In welchem Land wird Weihnachten NICHT überwiegend am 7. Januar gefeiert? Griechenland Russland Serbien Georgien Die Nordmanntanne ist der am meisten genutzte Weihnachtsbaum. Woher kommt sie ursprünglich? Aus Schweden Aus dem Kaukasus Aus Deutschland Aus Griechenland Welcher der folgenden ist kein beliebter Film zu Weihnachten? Tatsächlich… Liebe Stirb langsam Dinner for One Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Wie viel Prozent Alkohol muss Glühwein gesetzlich mindestens enthalten? 5 % vol. Alkohol 6 % vol. Alkohol 7 % vol. Alkohol Es gibt keinen Mindestalkoholgehalt. In Japan wird Weihnachten nicht wie in Deutschland gefeiert. Viele zelebrieren das importierte Fest dennoch. Was ist dafür nicht unbedingt typisch? Japanischer Weihnachtskuchen Essen bei der Fastfood-Kette KFC Weihnachtslichter- und märkte Weihnachtsessen in der Familie Was ist ein beliebter Weihnachtsbrauch in Süddeutschland? Christbaumwerfen Christbaumverstecken Christbaumloben Christbaumverbrennen Das Suchen welchen Weihnachtsbaumschmucks ist ein beliebter Brauch in großen Teilen der USA mit deutschen Vorfahren? Weihnachtsgurke Weihnachtskartoffel Weihnachtsengel Weihnachtsnuss Was ist laut Umfragen Jahr um Jahr das beliebteste Weihnachtsessen in Deutschland? Gans Ente Raclette Kartoffelsalat und Würstchen Wie nennt man die zwölf Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag? Rauhnächte Adventstage Festtage Hochfeiertage

Auswertung: Weihnachtsenthusiast oder Grinch?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Dein Wissen zum Fest deutet auf eine Weihnachtsstimmung hin, die der von Ebenezer Scrooge ähnelt. Ein paar Plätzchen und Weihnachtslieder sollten helfen. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Solides Weihnachtswissen! Du kennst Dich schon aus, aber einige Bräuche und spannende Fakten zum Fest gibt es immer zu entdecken. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Stark! Du bist ein echter Weihnachtsfan und kennst Dich nicht nur mit heimischen Traditionen und Fakten richtig gut aus.

Vielleicht kannst Du an Heiligabend mit Wissen aus dem Weihnachtsquiz glänzen. © 123RF/liudmilachernetska