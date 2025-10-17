Hast Du das über Magdeburg gewusst? Teste Dich im Quiz zur Landeshauptstadt

Bist Du ein Magdeburg-Experte? Beweise es bei diesem kniffligen Quiz mit 15 Fragen rund um Geschichte, Sehenswürdigkeiten und Kurioses der Stadt.

Magdeburg wird häufig unterschätzt und hat Touristen, Architektur- und Geschichtsenthusiasten sowie den Einwohnern einiges zu bieten. Wie viel weißt Du über die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts? Das Magdeburg-Quiz stellt Dein Wissen auf die Probe. Mehr Quiz-Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen rund um Tiere, Städte und mehr.

Magdeburg-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Welche Magdeburger Sehenswürdigkeit ist für ihre Hundertwasser-Kunst bekannt? Rathaus Grüne Zitadelle Opernhaus Jahrtausendturm Was ist der vollständige Name des Magdeburger Doms? Dom St. Marien Dom St. Michael Dom St. Peter und Paul Dom St. Mauritius und Katharina Welche berühmte Persönlichkeit wurde in Magdeburg geboren? Otto von Bismarck Johann Sebastian Bach Georg Philipp Telemann Martin Luther Welche Sportart hat neben dem Fußball einen besonders hohen Stellenwert in Magdeburg? Handball Basketball Eishockey Volleyball Was erfand Otto von Guericke, Magdeburger Politiker, Erfinder und der Namensgeber der Magdeburger Universität? Die Luftpumpe Den Kompass Das Thermometer Die Dampfmaschine Wer ist neben Otto von Guericke außerdem für den Spitznamen "Ottostadt" verantwortlich? Otto von Bismarck Kaiser Otto der Große Nikolaus August Otto Otto Waalkes Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wurden große Teile Magdeburgs zerstört. Was war die Ursache? Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) Die Koalitionskriege (1792-1815) Der Deutsche Krieg (1866) Der Erste Weltkrieg (1914-1918) Wer ist aktuell Bürgermeister oder Bürgermeisterin der Stadt Magdeburg (Stand 2025)? Lutz Trümper Alexander Vogt Egbert Geier Simone Borris Seit dem 19. Jahrhundert wurden 46 Ehrenbürgertitel der Stadt Magdeburg verliehen. Welche der folgenden Personen ist kein Ehrenbürger oder keine Ehrenbürgerin? Reichskanzler Otto von Bismarck Oberbürgermeister Carl Gustav Friedrich Hasselbach Friedenskämpferin Angela Davis Künstlerin Käthe Kollwitz Wie viele Einwohner hat Magdeburg (Stand 2025)? Rund 180.000 Rund 245.000 Rund 270.000 Rund 300.000 Welcher Fluss prägt das Stadtbild Magdeburgs und teilt die Stadt in ein West- und Ostufer? Saale Mulde Elbe Havel Wie heißt das imposante Bauwerk, das Schiffe über die Elbe hinwegführt? Wasserstraßenkreuz Magdeburg Magdeburger Schleusenbrücke Strombrücke Kanalbogen Welche Farbe dominiert im Logo des 1. FC Magdeburg? Rot Blau Grün Schwarz Was ist der Jahrtausendturm nicht? Ein Aussichtsturm Eine Ausstellung zur Entwicklung der Wissenschaft und Technik Eine Galerie mit Kunstwerken verschiedener Jahrtausende Das Wahrzeichen der 25. Bundesgartenschau 1999 sowie des Elbauenparks Wann wurde der Jahrtausendturm im Elbauenpark eröffnet? 1998 2001 2005 2010

Auswertung: Wie gut hast Du abgeschnitten?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Oje! Magdeburg hält noch viel Unbekanntes für Dich bereit. Es lohnt sich, die Stadt einmal genauer zu erkunden - Geschichte, Architektur und Kultur warten auf Dich! 🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Ganz ordentlich! Du kennst einige Highlights Magdeburgs, aber das Expertenwissen fehlt Dir noch. Für Dich gibt es noch einiges zu entdecken. 🟢11 bis 15 richtige Antworten:

Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein wahrer Magdeburg-Kenner. Ob Magdeburger, Zugezogener oder interessierter Besucher - Geschichte, Sehenswürdigkeiten und spannende Fakten der Stadt liegen Dir!

Finde im Magdeburg-Quiz heraus, wie viel Du über die Stadt weißt. © 123RF/rudi1976