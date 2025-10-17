Hast Du das über Magdeburg gewusst? Teste Dich im Quiz zur Landeshauptstadt
Magdeburg wird häufig unterschätzt und hat Touristen, Architektur- und Geschichtsenthusiasten sowie den Einwohnern einiges zu bieten. Wie viel weißt Du über die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts? Das Magdeburg-Quiz stellt Dein Wissen auf die Probe.
Magdeburg-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen
Auswertung: Wie gut hast Du abgeschnitten?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Oje! Magdeburg hält noch viel Unbekanntes für Dich bereit. Es lohnt sich, die Stadt einmal genauer zu erkunden - Geschichte, Architektur und Kultur warten auf Dich!
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Ganz ordentlich! Du kennst einige Highlights Magdeburgs, aber das Expertenwissen fehlt Dir noch. Für Dich gibt es noch einiges zu entdecken.
🟢11 bis 15 richtige Antworten:
Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein wahrer Magdeburg-Kenner. Ob Magdeburger, Zugezogener oder interessierter Besucher - Geschichte, Sehenswürdigkeiten und spannende Fakten der Stadt liegen Dir!
Magdeburg steckt voller spannender Geschichte, interessanter Architektur und beeindruckender Sehenswürdigkeiten. Mit unserem Quiz hast Du nicht nur Dein Wissen getestet, sondern vielleicht auch neue Einblicke in die Kultur und Highlights der Stadt gewonnen.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/rudi1976, 123RF/coramueller, 123RF/foottoo