Kennst Du Dich mit der Domstadt aus? Teste Dich im großen Köln-Quiz!

Von Dom bis Karneval - nur Experten schaffen alle Fragen. Teste Dein Wissen im Köln-Quiz!

Kölle Alaaf! Ob gebürtiger Kölner, Zugezogener oder einfach Fan der Domstadt am Rhein - dieses Köln-Quiz stellt Dein Wissen ordentlich auf die Probe. Teste Dich zu Kölner Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Karneval, Musik und Kölsch-Kultur. Mehr Quiz-Spaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.

Köln-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Welcher Fluss fließt durch Köln? Main Rhein Elbe Weser Wer gehört zum Dreigestirn des Kölner Karnevals? König, Prinz, Bauer Prinz, Herzog, Graf Prinz, Bauer, Jungfrau Narr, Prinz, Pagen Wann wurde Köln gegründet? Im Jahr 50 Im Jahr 300 Im Jahr 700 Im Jahr 900 Was ruft man beim Kölner Karneval? Helau Alaaf Ahoi Narri In welchem Glas wird Kölsch traditionell serviert? Maß Krug Stange Tulpe Was ist ein "Halver Hahn"? ein halbes Brathähnchen ein Roggenbrötchen mit Käse ein Eiergericht ein traditionelles Karnevalgetränk Welche Band machte "Viva Colonia" berühmt? Bläck Fööss Kasalla Brings Höhner Wie lange dauerte der Bau des Kölner Doms? 50 Jahre 100 Jahre 250 Jahre mehr als 600 Jahre Welche bekannte Brücke führt zum Dom? Hohenzollernbrücke Severinsbrücke Zoobrücke Rodenkirchener Brücke Wofür ist die Hohenzollernbrücke noch bekannt? als reine Fußgängerbrücke das Anbringen von Wunschzetteln das Anbringen von Liebesschlössern als einzige im Krieg unversehrte Brücke Wie heißt das Maskottchen des 1. FC Köln? Hennes Tünnes Poldi Fridolin Welcher bekannte Fernsehproduzent stammt aus Köln? Stefan Raab Günther Jauch Thomas Gottschalk Jan Böhmermann Welche TV-Sendung wird nicht in Köln produziert? ZDF Magazin Royale Experte für alles Die Höhle der Löwen Let's Dance Wer oder was sind "Tünnes und Schäl"? eine Karnevalsband Biersorten Kölsche Originale aus Puppenspielen legendäre Fußballspieler Wie viele Einwohner hat Köln (Stand 2025)? etwa 600.000 etwa 850.000 etwa eine Million etwa 1,5 Millionen

Auswertung: Wie kölsch bist Du?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Oje, da gibt's noch Luft nach oben. Vielleicht helfen ein Ausflug zum Dom und ein frisch gezapftes Kölsch beim Lernen? 🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Schon ganz ordentlich! Du kennst Köln ein bisschen, aber da geht noch mehr! 🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Wow, Du scheinst echt kölsch zu sein! Karnevalslieder beherrschst Du sicher auch mit Leichtigkeit.

Finde in diesem Köln-Quiz heraus, wie gut Du die Karnevalshochburg wirklich kennst. © Bildmontage: Unsplash/RAVI TRIPATHI, dpa/Rolf Vennenbernd, dpa/Britta Pedersen