Kennst Du Dich mit der Domstadt aus? Teste Dich im großen Köln-Quiz!
Kölle Alaaf! Ob gebürtiger Kölner, Zugezogener oder einfach Fan der Domstadt am Rhein - dieses Köln-Quiz stellt Dein Wissen ordentlich auf die Probe. Teste Dich zu Kölner Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Karneval, Musik und Kölsch-Kultur.
Köln-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen
Auswertung: Wie kölsch bist Du?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Oje, da gibt's noch Luft nach oben. Vielleicht helfen ein Ausflug zum Dom und ein frisch gezapftes Kölsch beim Lernen?
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Schon ganz ordentlich! Du kennst Köln ein bisschen, aber da geht noch mehr!
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Wow, Du scheinst echt kölsch zu sein! Karnevalslieder beherrschst Du sicher auch mit Leichtigkeit.
Köln ist mehr als nur Dom, Karneval und Kölsch - es ist ein Lebensgefühl. Ob Du die Stadt schon liebst oder neu entdeckst: Dieses Köln-Quiz zeigt, wie vielfältig, herzlich und lebendig die Rheinmetropole ist.
