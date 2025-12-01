Witz der Woche vom 1.12. bis 7.12.2025 - Lachen garantiert

Gönne Dir noch mehr brüllend komische Chuck-Norris-Witze .

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.

Witz der Woche vom 6.10. bis 12.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert

Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert

Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Lachen garantiert

Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Lachen garantiert

Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.

Du möchtest Dir jeden Tag ein Lächeln schenken, dann wirf auch einen Blick auf den Witz des Tages.

Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.