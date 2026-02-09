Witz der Woche vom 9.2. bis 15.2.2026 - Lachen garantiert
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.
Der TAG24 Witz der Woche
Ein älteres Ehepaar ist nach der Party auf dem Heimweg.
Er schimpft: "Es ist ein Skandal, wie schlecht diese Straße beleuchtet ist."
Seine Frau: "Vor unserer Ehe hast Du immer gesagt, es sei viel zu hell hier!"
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
