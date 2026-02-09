Witz der Woche vom 9.2. bis 15.2.2026 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 9.2. bis 15.2.2026 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen. Gönne Dir noch mehr brüllend komische Seniorenwitze.

Der TAG24 Witz der Woche

Ein älteres Ehepaar ist nach der Party auf dem Heimweg. Er schimpft: "Es ist ein Skandal, wie schlecht diese Straße beleuchtet ist." Seine Frau: "Vor unserer Ehe hast Du immer gesagt, es sei viel zu hell hier!"

Der Witz der Woche vom 9.2. bis 15.2.2026. © 123RF/cheschhh

Hier findest Du noch mehr Witze der Woche