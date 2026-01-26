Witz der Woche vom 26.1. bis 1.2.2026 - Lachen garantiert

Der TAG24 Witz der Woche

Neulich bei der Polizeikontrolle: "Unser Polizeihund sagt mir, dass sie Drogen genommen haben."

"Ich? Drogen? Wer von uns redet denn hier mit einem Hund?"

Witz der Woche vom 26.1. bis 1.2.2026.
